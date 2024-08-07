全紅嬋決賽引多位明星赴巴黎觀賽　師兄田亮︰你們出場我們放心

《2024巴黎奧運會》正如火如荼進行中，而在香港時間6號晚的賽事中，女子跳水十米台決賽則受到全城關注，最終中國隊的全紅嬋表現出色，衞冕成功。而在這場賽事中，有多位內地明星在現場觀賽，其中一位就是前「跳水王子」田亮，他對師妹們的表現讚不絕口，揚言：「你們出場，我們放心！」

全紅嬋衞冕成功。（視覺中國）

全紅嬋的魅力果然沒法擋，除了引來全城關注之外，陸毅、胡彥斌、張雲龍、林一等多位明星更赴現場觀看賽事，一起為中國隊加油。而全紅嬋果然沒有令大家失望，每一跳都完美發揮，看到現場觀眾嘩聲四起，最終奪得金牌，而另一中國隊成員陳芋汐則奪得銀牌。

全紅嬋表現出色。（視覺中國）

眼見中國隊跳出好成績，他們都非常高興，陸毅在接受內地媒體訪問時則表示她們二人只比她女兒大一、兩歳而已，已經可以為國爭光，讓國旗在巴黎奧運會上升起很不容易。而胡彥斌則表示作為一個中國人，非常自信，我們的中國選手也是展現出了中國的自信，特別特別的棒，為她們驕傲。而他事後亦在微博留言：「見證水花消失術，為全紅嬋和陳芋汐加油，中國加油！」

胡彥斌﹑陸毅在現場看賽事。（胡彥斌微博圖片）

而早前被發現站在巴黎鐵塔直播賣貨的田亮，原來除了工作之外，還逗留多日觀看賽事，實行為師妹們加油，並且對她們充滿信心：「滿分開局，輕鬆拿捏，恭喜全紅嬋陳芋汐包攬冠亞軍，你們出場，我們放心！」