周啟生繼續發功鬧「廢柴」　單手都贏：用三隻手指彈琴彈得好過佢

音樂人周啟生日前在Facebook發起「你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手！」並歡迎網民列出心目中嘅男女歌手，其中一位網民點名林家謙，隨即得到周啟生回應話：「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意！」周啟生出PO後一直有回覆留言，而今日更在留言區表示：「其實我好想講一樣嘢，呢幾年嚟我都不停講緊。我有個fans唔鍾意嗰個廢青歌手，我都唔鍾意嗰個歌手！嗰個歌手班fans就好唔鍾意，我唔鍾意佢嘅偶像！我唔鍾意某君唔得！佢哋唔鍾意我就得！」雖然周啟生未有開名所指嘅歌手係邊位，但有網名估係曾被佢批評唱功嘅姜濤。

周啟生持續追po，又話大家無幽默感。（資料圖片）

之後周啟生更踩場「文人多說話」專頁，事關有網民喺專頁開帖討論周啟生以廢青形容年輕歌手實屬無禮，周啟生直指網民零幽默感：「我經常話我自己係70年代嘅廢青!成班人連咁基本嘅幽默感都冇, 我想問一句, 你憑乜嘢走嚟我地盤教訓我? 2004年我就開我第一次紅館音樂會喇, 你打聽下先啦傻仔, 我喺紅館做音樂總監嗰陣時你都唔知出世未呀, 廢青 ...hahaha. 我瞓醒覺先剷你班傻仔都未遲! onXX」

周啟生喺自己專頁呼籲網民去「文人多說話」專頁留言，更在留言區指有人食飽飯無嘢做。「人人都可以有自己嘅意見，嗰條咁嘅廢柴，我收埋隻手用三隻手指彈琴彈得好過佢啊！好嘅作品欠奉！哈哈大笑」