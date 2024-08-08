徐錦江撐兒子節目久違演出　上演父子版無間道網民激讚

現年62歲的徐錦江近年減少推出了影視作品，只偶爾參與綜藝節目錄製，更多的是為了支持兒子徐菲而亮相真人騷節目，令不少網民都激讚他是一位好父親。近日，他就參與兒子的節目《島嶼少年》錄製，二人更上演父子版無間道拍攝，他再展現出色好演技，令大家拍案叫絕，更紛紛希望他復出多拍攝影視作品。

徐錦江一直都支持兒子徐菲走演藝路 。（徐菲微博圖片）

外表粗獷內裡細膩的徐錦江，一直以來都非常支持兒子徐菲走演藝路，即使兒子在早年投考北京電影學院失敗，他亦看得非常開，揚言失敗可再來，如果是適合走演藝圈就會給予支持。

而徐菲亦不靠父親關係，慢慢從低做起，去年其有份參演的電影《封神第一部》大受歡迎，雖然他只是演出配角且戲份不多，但大家見到他的努力，純熟的演技亦獲不少網民關注。

徐菲在《封神第一部》中演出配角。（徐菲微博圖片）

作為父親，徐錦江都身體力行支持兒子，除了在微博為兒子的電影宣傳之外，更多次與兒子合作拍攝綜藝節目，就好像是次的《島嶼少年》，他長途跋涉來到福建省的嵛山島參與兒子策劃的藝術展，除了自帶作品參展之外，他跟與徐菲上演父子版無間道，在天台上父子二人大鬥演技，雖然只是簡短拍攝，但徐錦江投入十足，無論對白還是眼神都演繹出色，果然是專業演員。而徐菲的演出都非常自然，最後大家和諧收場，父子搭肩一起去吃飯。

父子二人大鬥演技。（微博圖片）

徐錦江的演技仍然出色。（微博圖片）

父子情深厚的他們像極了好兄弟，讓不少網民都非常羨慕，而徐錦江亦有在微博留言表示：「幾個月沒見，一下看到了菲戈這麼快速地成長，是有些激動了，一個深深的擁抱勝過千言萬語。」而徐菲亦有發貼文感謝父親一直以來都給予支持。

他們的父子情讓不少人羨慕。（徐錦江微博圖片﹑《島嶼少年》微博圖片）

對於，徐錦江為兒子難得在鏡頭前再演出，讓網民們都非常感動，更希望他復出多拍攝影視作品，大家留言表示：「被這份父愛深深打動」、「親情力量真是讓人動容」、「徐錦江老師為兒子復出」等，大家都羨慕他們的家庭氛圍。