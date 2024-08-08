富貴人妻連環曬泳照大騷白滑肌　嫁金融才俊住5000呎獨立屋

現年33歲的李蘊（Renee）當年以組合Cream成員身份出道，2007年組合解散後，李蘊作個人發展，2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，並先後誕下一女一子，一家四口幸福美滿。雖然李蘊已為人母，但一向童顏的她依然Keep住Fit爆身形，近日去了旅行的她更在IG連環大曬水着照！

李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

一向童顏。（IG@renee0727）

依然好Fit！（IG@renee0727）

一家四口幸福美滿。（IG@renee0727）

育有一女一子。（IG@renee0727）

近日去了旅行。（IG@renee0727）

馬來西亞。（IG@renee0727）

李蘊同何超蓮及鄧紫棋是好姊妹。（IG@renee0727）

相中所見，身穿橙色格仔一件頭泳衣的李蘊，大騷白滑長腿及玉背，而在另一輯綠色泳衣照中，胸前的Deep V設計更凸顯出她的好身材。除了一件頭泳衣之外，李蘊又換上比堅尼，她寫道：「再不記錄下來，就真的老了，趁還有那一點點青春。」片中所見，她在露台大擺Pose，大曬Fit爆身材，非常養眼，網民紛紛留言激讚她保養得宜，完全不似已為人母！

身穿橙色格仔一件頭泳衣的李蘊，大騷白滑長腿及玉背。（IG@renee0727）

Deep V。（IG@renee0727）

大騷好身材！（IG@renee0727）

李蘊又換上比堅尼在露台大擺Pose。（IG@renee0727）

童顏！（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

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李蘊曾與大15年的魔術師劉謙拍拖，但這段戀情僅維持了11個月就分手收場。2015年李蘊與拍拖半年的圈外男友羅章冠閃婚，婚後誕下一女一子，三年抱兩湊成「好」字，而她亦自此專心相夫教子。李蘊現時一家四口居於廣州5,000呎獨立屋，豪宅樓底至少有11呎高，客廳空間闊落，走廊亦極寬敞。而大屋更設有大型前後花園及露台，她曾分享在花園內打邊爐及玩水的照片，可見花園內種了不少名貴的羅漢松，甚具氣派。

豪宅樓底至少有11呎高。（IG@renee0727）

客廳空間闊落。（IG@renee0727）

飯廳。（IG@renee0727）

衣帽間。（IG@renee0727）

大花園。（IG@renee0727）

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