景甜被爆取消關注前男友　張繼科曾傳欠賭債回應疑話中有話

內地女星景甜曾與乒乓球冠軍級運動員張繼科有一段情，可惜這一段情只維持了一年多而已，二人就在2019年宣布分手。而近日女方的微博卻被網民發現，最近悄悄地取消關注了男方微博，令大家都大吃一驚，因為雙方已分手好幾年，再加上去年盛傳男方為還賭債，出賣女方私密照作抵債，所以大家眼見她現在才取消關注對方都意想不到。

張繼科﹑景甜在 2019年分手。（張繼科微博圖片﹑景甜微博圖片）

從網民上貼的圖片可見，景甜的關注人數原本有347人，但近日卻被發現少了一個人只剩下346人，所以經過大家的搜查下，發現她已取消關注了張繼科，而在張繼科的微博28人關注中，亦看不見有景甜的蹤影。

有網民發現景甜取關了張繼科。（微博圖片）

景甜直到現在才取消關注張繼科，不少網民都留言指她心地善良，人實在太好了。事關，去年有傳張繼科欠下賭債，竟將景甜的私密照賣給債主作抵債，雖然他已第一時間發出聲明澄清，表示謠傳內容純屬捏造，但這件事已非常影響景甜。

張繼科曾被公開點名因為賭的問題而犯錯。（張繼科工作室微博圖片﹑微博圖片）

而有網民在社交平台對張繼科作出評論表示：「張叔，沉澱自己，別再犯糊塗了，加油！」沒想到他竟作出回應：「慢慢的我會讓所有人知道事情的來龍去脈。」疑話中有話，引起大家好奇心。另有網民認為他太早退役了，而他則表示是教練突然被換掉了，所以對他打擊非常大。