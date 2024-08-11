賈思樂當年拍TVB綜藝竟然俾人恰：我坐喺木人巷，好嬲｜專訪

50年前，一名叫賈思樂（Louie）的澳門小子剛剛19歲中學畢業，決定膽粗粗前往無綫（TVB）選秀節目《聲寶之夜》參賽，一舉奪下第三名並投身演藝圈。50年後，賈思樂還有兩個月便70歲，決定舉行《Happy Together 50年演唱會》，更將收益捐到好友廖安麗的慈善機構。能夠創下如此成就，一切一切，都要由《聲寶之夜》開始說起。

賈思樂參加《聲寶之夜》。（受訪者提供）

賈思樂爸爸是一位音樂師，亦令他自少已經喜歡上唱歌，當時他去參加《聲寶之夜》，賽制是有五盞燈，全亮的話就可以進入決賽。賈思樂憑翻唱歌曲《Congratulations》獲得五盞燈成功打入決賽，雖然最後並未奪冠，只得季軍，但足夠讓他得到一份TVB的歌星合約，間接令他後接觸到可能是人生最大轉變的節目－《歡樂今宵》。

賈思樂加入《歡樂今宵》。（節目截圖）

講到《歡樂今宵》，賈思樂初初加入拍《蝦仔爹哋》時，曾經被前輩盧海鵬狂「恰」，他說：「我不懂得去生氣別人，我想這是我的缺點，我會生自己氣。拍完之後，我自己去TVB木人巷，我坐在那裡會很生氣，戚美珍就會安慰我。」原來當時鵬哥在直播時會不停戲弄賈思樂，整亂他頭的髮，令到初入行的他不知所措，不過後來開始熟悉鵬哥，知道他無惡意，甚至是為了更好的節目效果，賈思樂指自己也會開始反擊一兩句。

賈思樂而家都會搵鵬哥食飯。（FB＠賈思樂）

上文說到《歡樂今宵》可能是賈思樂其中一個人生最大的轉捩點，在1988年，他們一行人為《歡樂今宵》遠赴澳洲拍攝外景，不幸的事情發生了，賈思樂、麥景婷、余綺霞、程思駿、金廣誠、何麗全與一位攝影師，遇上了嚴重車禍。

當年意外後，幾位朋友間中都會聚舊。（受訪者提供）

「原來人的生命是那麼脆弱，昨晚我們一群私下在玩，跟霞女（余綺霞）還在猜枚，今天看到她躺在床上，瑪呢空（麥景婷）的肉歪了，就是變了，她一生人就變了。」賈思樂回憶當時的情況，他更提到因車禍昏迷多天的余綺霞，原來中途為了讓導演金廣誠更多休息，主動與他調了位，彷彿一切都是已經注定，他說：「當時意外發生得很快，但是幾秒可以變一個人的一生，因為我是天主教徒，我第一個（想法）上主，請停止吧。你見到煙，你會聽到『救命啊』，我醒的時候，我第一個看到麥景婷，我想她（臉上）這塊肉，血都未流但已經開了，我以為她死了，真的！」

賈思樂憶起當時的情況。（資料圖片）

幸好，當時剛巧有別的旅遊車經過，又剛巧車上有醫生和護士，立即為他們施救，但這個意外依然在賈思樂腦中留下不可磨滅的記憶。

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