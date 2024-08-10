支嚳儀首回應做金手指出賣龍婷傳聞：清白就是底氣！

現年43歲的龍婷早前被影到與資深演唱會製作人、現年65歲已婚的丘亞葵約會，更被指在車廂內激咀，龍婷因此疑遭雪藏。另外，前港姐冠軍曹敏莉親妹曹敏寶（Mable）今年年初被爆出疑與《中年好聲音》參賽者人夫梁浩銓搞婚外情，同樣疑被雪藏。近日有報道指支嚳儀是上述連串是非背後的「金手指」，有指她是因擔心地位受威脅而出賣兩人放料。

現年37歲的支嚳儀（Venus）自參加TVB歌唱節目《中年好聲音》後人氣一直居高不下。(ig@venuschichi)

周吉佩支嚳儀否認集體杯葛曹敏寶。（資料圖片）

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）

支嚳儀今日就有關傳聞接受《香港01》訪問，對於被指做金手指一說，支嚳儀回應表示：「人生不管在什麼年齡和行業，都有機會遇到被人誤解或被刻意傷害的事。因別人的負面想法、情緒和內心世界不是常人所能控制的。對於這種誹謗和污蔑的報道，我非常感恩所有正義的中一生，和在場工作人員一直為我打抱不平。」言下之意亦即否認了那些傳聞的真確性。

支嚳儀否認有做金手指。(ig圖片)

她續說：「人生總會遇到冇理頭的事，我們要把自己的格局放大，保持正面的心態。不介入別人的因果關係。相信清者自清。吃虧是福，原諒是功德，遇到困難會讓你更進步；讓你的心境更強大 。清白就是底氣！願好人一生平安。」特此澄清自己是清白的。至於可有因此這些負面傳聞感到不開心？支嚳儀坦言：「絕對係一場 『娛樂圈初體驗』，考驗內心強大！但係始終冇做過的事，就不需糾纏在別人的負能量裡。」

支嚳儀

支嚳儀

龍婷和支嚳儀以韓式舞蹈風格跳唱《獨家試唱》和《失憶週末》。