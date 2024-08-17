專訪｜燒腦劇《唐詭》系列被批三無產品　楊旭文曾擔心︰有壓力的

2024年已經過了一半，回往上半年內地確實是爆出了好幾部爆紅劇，就好像《慶餘年2》、《墨雨雲間》等，令劇集熱度及話題度有升無跌。而其中有一部更成為黑馬跑出，就是懸疑劇《唐朝詭事錄之西行》，憑着燒腦題材跑赢同期播出的多部大IP熱門劇，相當厲害。有幸地《香港01》與劇集中兩位男主角楊旭文、楊志剛相約訪談，分享拍劇點滴之餘，還大談內心世界，二人亦師亦友又情同兄弟，受訪時氣氛相當之好。



《唐朝詭事錄之西行》大受歡迎。（《唐朝詭事錄之西行》微博圖片）

《唐2》推出「豆瓣」平台奪8.4高分

《唐朝詭事錄》第一季在2022年播出後大受歡迎，相隔兩年後推出第二季《唐朝詭事錄之西行》，同樣地第二季仍受到觀眾青睞，目前在「豆瓣」平台奪得8.4高分，口碑相當之好。

口碑相當好。（網上截圖）

過去有不少劇集在第一季受歡迎後，隨後第二季成績都大不如前，令網民們大失所望。《唐2》卻例外，憑着精湛的製作、演員的好演技、故事節奏層層遞進等，受到觀眾的喜愛。而對於推出第二季，內心會不會感到有壓力呢？楊旭文就二話不說：「是會有壓力的，因為第一季受到觀眾朋友的喜愛，我們很開心的，所以說會帶來一定的壓力。但在第二季的工作和創作過程中，我們把當下工作做好，並且出色的展現給觀眾朋友，不會想這麼多有別的那麼多壓力，現在播出來的效果，我覺得還是受到觀眾朋友的喜歡，特別開心。」

而在旁的楊志剛則表明《唐1》播出時，被不少人批評是三無產品，無大IP、無流量明星、無宣傳，當時他的心情是感到惶恐和擔心的，但最後播出來的效果意想不到的好，令他對劇集充滿了自信：「其實做第二季的時候或者《唐2》在播出的時候，我們心裡是有足夠自信的，因為暑期檔大家都知道，是一個競爭最激烈的時候，而且叠加了奧運會沒有一定的信心是不敢在這個時候播的。《唐1》播得好，《唐2》我們信心滿滿，不懼怕任何對手，我們也不懼怕這個暑期檔的紛亂，我們現在看來取到這樣好的成績，可以這樣說在服化道、劇本、表演等，全面的都超越了第一部，這是我們特別信心的。」

楊旭文表示播出第二季會有壓力。（陳順禎攝）

楊旭文沉寂5年再爆紅

一個角色要詮釋得好，演員必定要相信角色，才會令觀眾投入進去，而楊旭文絕對做到，在評價中郎將盧凌風這個角色時，他揚言：「他是一位非常有正義感，堅定信仰的一個人，可以為此付出他自己的一切。」當問到自己與角色有那些相似點時，他二話不說：「可能像的點可能是在於粗線條、大直男。」又表示盧凌風在第二季人設上心境成熟許多，會令觀眾看到不一樣的他。

2017年一部《射雕英雄傳》捧紅楊旭文。（微博圖片）

2017年因為一部《射雕英雄傳》捧紅楊旭文，當時風頭可謂一時無兩。但之後的演出難超越《射》，又加上捲入醜聞，令其人氣大不如前。幸好他沒有放棄，這些年努力為每一個角色演出，更加為了盧凌風而下了不少功夫訓練打戲，武打戲親自上陣，即使受傷都在所不辭，這一份努力觀眾看在眼裡，他表示：「確實有提前訓練，也有跟副導演溝通過，到時候拍攝後期會完成甚麼樣有那些套招，有那些難度，所以我們需要提前訓練，前期進行大量體能訓練跟套招。（有沒有受過傷？）眼角這邊受過傷。」亦揚言眼傷恢復得很快，所以並沒有耽誤拍攝。

楊旭文憑盧凌風一角再爆紅。（陳順禎攝）

楊旭文為劇集付出不少。（楊旭文微博圖片）

楊志剛﹑蘇無名二者合一

作為出道逾20年的演員，楊志剛終於遇上蘇無名一角，他成就了蘇無名，蘇無名亦成就了他，終於擁有一個代表性角色，但他謙虛表示：「蘇無名是我心目中一個完美的角色，他心懷社稷，心懷天下，對弱勢群體有悲憫之心，這些都是值得我作為一個演員應該去學習的，我覺得我在塑造蘇無名的同時，也在努力的走向他一樣。」

蘇無名成就了楊志剛。（《唐朝詭事錄之西行》微博圖片）

另外，對於有網民指他在劇中講台詞時語速慢，非常適合角色人物，他則揚言：「他是一個探案者，他不可能一下就說，他一定是看到了邊想邊說，不能說得太快，先看到了再想然後再說，因為蘇無名這個角色跟我生活中是有很多適配的，包括說話的方式、陰陽頓挫，節奏等。我看到粉絲說這個人像從古畫中走出來，觀眾是認可的，我自己也認可的。」難怪這個角色如此成功。

楊志剛飾演的蘇無名受到觀眾的認可。（陳順禎攝）

楊志剛﹑楊旭文親如兄弟

娛樂圈能交心的朋友不多，但楊志剛、楊旭文卻例外，即使劇集殺青後，二人私底下亦保持聯絡，楊志剛表示：「我們是異父異母親兄弟。因為我們三年之內，在一起合作過一年半，我經常跟他說旭文 ，這兩年我跟你在一起比我和我兒子在一起的時間都長，所以時間長了就會有像親人一樣感覺。」二人默契十足，一舉一動都能了解對方心裡。

二人關係親如兄弟。（陳順禎攝）

楊旭文激讚楊志剛︰「演技好」

在楊旭文心目中楊志剛是一位好演員，除了演技好之外，在講台詞這一方面更令他有讚無彈：「我覺得剛哥首先演技好，還有一點，身為演員剛哥台詞真的好，我們是門裡面人看專業，門外看熱鬧，其實對於我們專業演員來說，剛哥台詞真的好，而且我覺得在我們工作過程當中，他是一個非常有創造激情的一個人，這個東西對於演員在工作的時候是一個非常重要的。」而在旁的楊志剛都害羞起來，畫面相當搞笑。

楊旭文對楊志剛讚不絕口。（陳順禎攝）

作為前輩楊志剛除了讚揚楊旭文努力為角色付出之外，更不忘叮囑他要珍惜眼前工作，不忘初衷。至於問到會否有第三季，他們則揚言播出成績理想，觀眾喜歡，肯定會有第三季，而楊旭文在直播時更講到：「我相信很快應該會拍第三季，但是我們要等劇本。」令大家相當期待。