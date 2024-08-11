黃庭鋒曬流利日文感謝網民　原來係中大尖子曾入選英超球隊青年軍

現年36歲的TVB小生黃庭鋒擔任主持TVB巴黎奧運節目時，為日本乒乓球選手早田希娜即時傳譯，表現出色獲網民讚賞。日前黃庭鋒在Instagram曬流利日文感謝網民的鼓勵和支持，而熱愛體育的黃庭鋒原來除了曾是足球運動員，亦是中大尖子。

原來前日日本女子乒乓球選手早田希娜在銅牌戰中擊敗韓國申裕斌，她在賽後接受無綫獨家訪問，早田希娜以日文回答主持的問題。(直播截圖)

黃庭鋒英語及日語非常流利，日前即時傳譯早田希娜的獨家訪問後，在IG曬流利日文感謝網民：「好開心能夠成為今屆奧運的主持，收到很多鼓勵和支持，真的很多謝大家，餘下日子會全力以赴，謝謝！」有大批網民看到片段後，都留言大讚：「又叻又靚仔」、「你做奧運主持做得好好」、「有顏值又有學識」、「希望你有更多嘅機會」。

有大批網民都留言大讚黃庭鋒的表現。（IG圖片）

黃庭鋒13歲起到英國留學，期間到過日本當交流生，完成了N2日語考試後，回港修讀中文大學讀學士及碩士。擁有中文大學體育系文學碩士學位的他，自小對運動有興趣，但表示自己不擅長讀書，只是班上的中游分子，而入行前更做過體育老師。

黃庭鋒到英國讀書時亦加入了足球隊，成為足球運動員。（節目畫面）

黃庭鋒透露自己曾入選阿士東維拉、狼隊青年軍。（節目畫面）

能夠成為隊中的唯一亞洲人，相信黃庭鋒都有相當的實力。（節目畫面）

黃庭鋒小時候受爸爸影響而愛上足球，到英國讀書時亦加入了足球隊，成為足球運動員。庭鋒曾在節目中分享，自己曾入選阿士東維拉、狼隊青年軍，因當時教練以前是英格蘭國家隊的後衛，亦踢過狼隊，有好多職業球隊、英超甚至國家隊的人脈，故挑選了5個人去阿士東維拉同狼隊「試腳」，而自己是唯一一個亞洲人，最後所有人都入選了，不過由於當時準備升讀大學，最終都為學業而放棄了足球夢。

黃庭鋒小時候受爸爸影響而愛上足球。（IG圖片）

黃庭鋒曾到阿根廷學踢足球。（IG圖片）

另外，黃庭鋒感謝父母一直支持自己，更指曾大膽向父母開口希望到阿根廷學踢足球，雖然費用極高，但父親以認為有今生冇來世，所以給予無條件支持。對此，庭鋒非常感激父母。