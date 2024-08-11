「台灣女神」林襄被串整容嬲到面容扭曲 怒摑男星埸面超失控
撰文：林迅景
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林襄被喻為是台灣的「啦啦隊女神」，年前出道時受歡迎程度絕不輸一些時下女星，甚至就連香港網民亦留意她的一舉一動。不過，近年林襄經歷失戀後，體重突然快速下降，更被爆整容，在網民之間已沒以往這麼受歡迎。
今日（11/8）林襄有份參與的《女孩好野》中其中一集播出，與台灣日籍男星風田玩互相嗆聲的「誰人甲我比」（當面講對方壞話）遊戲時，沒想到被男星風田一招K.O. 激到跳起。一開始林襄對風田說：「我出過寫真，你有嗎？」風田緊張的說：「有呀，我SpeXial也出過。」然後就被主持沈玉琳糾正：「不要回答。」
後來風田繼續說：「我在沖繩拍過寫真，你有嗎？」接着，林襄更直接開大絕，說道：「我有E Cup，你有嗎？」風田又口窒窒的說：「我...我有...我有...我有...天然的臉，你有嗎？！」一瞬間就點燃了全場，令所有人尖叫起來。
林襄聽到後，先是停頓了半秒，然後整個人都站了起來，青筋暴現，指着自己的臉說：「我有200萬的臉，你有嗎？我有200萬的臉，你有嗎？」風田也自知已經激嬲了林襄，口窒窒的說：「沒有。」然後自摑了三巴，主持沈玉琳也順勢捉着林襄的手，摑了風田幾下。風田也說：「我是豬，對不起。」
雖然場面相當失控，不過網民就十分欣賞林襄的坦白，而且激讚她情商十分好，可以用自嘲整容的事。有網民更表示這一段不似是預先安排，而且效果100分，寫道：「這集最高潮地方。林襄。風田那段真的笑到靠北。」