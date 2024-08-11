「台灣女神」林襄被串整容嬲到面容扭曲　怒摑男星埸面超失控

林襄被喻為是台灣的「啦啦隊女神」，年前出道時受歡迎程度絕不輸一些時下女星，甚至就連香港網民亦留意她的一舉一動。不過，近年林襄經歷失戀後，體重突然快速下降，更被爆整容，在網民之間已沒以往這麼受歡迎。



講起台灣林襄，大家就會諗起好身材、好正。不過近年大家亦同時會聯想到「整容」。（IG@95_mizuki）

今日（11/8）林襄有份參與的《女孩好野》中其中一集播出，與台灣日籍男星風田玩互相嗆聲的「誰人甲我比」（當面講對方壞話）遊戲時，沒想到被男星風田一招K.O. 激到跳起。一開始林襄對風田說：「我出過寫真，你有嗎？」風田緊張的說：「有呀，我SpeXial也出過。」然後就被主持沈玉琳糾正：「不要回答。」

「台灣女神」林襄真係好玩得。（YouTube截圖@女孩好野）

後來風田繼續說：「我在沖繩拍過寫真，你有嗎？」接着，林襄更直接開大絕，說道：「我有E Cup，你有嗎？」風田又口窒窒的說：「我...我有...我有...我有...天然的臉，你有嗎？！」一瞬間就點燃了全場，令所有人尖叫起來。

風田一嚟就直擊林襄痛處。（YouTube截圖@女孩好野）

嘉賓們都超驚訝。（YouTube截圖@女孩好野）

林襄嬲到成個人彈起。（YouTube截圖@女孩好野）

林襄自嘲：「我有200萬的臉，你有嗎？」（YouTube截圖@女孩好野）

林襄嬲到青筋暴現。（YouTube截圖@女孩好野）

林襄聽到後，先是停頓了半秒，然後整個人都站了起來，青筋暴現，指着自己的臉說：「我有200萬的臉，你有嗎？我有200萬的臉，你有嗎？」風田也自知已經激嬲了林襄，口窒窒的說：「沒有。」然後自摑了三巴，主持沈玉琳也順勢捉着林襄的手，摑了風田幾下。風田也說：「我是豬，對不起。」

風田講完之後只可以笑。（YouTube截圖@女孩好野）

風田講完之後只可以笑。（YouTube截圖@女孩好野）

雖然場面相當失控，不過網民就十分欣賞林襄的坦白，而且激讚她情商十分好，可以用自嘲整容的事。有網民更表示這一段不似是預先安排，而且效果100分，寫道：「這集最高潮地方。林襄。風田那段真的笑到靠北。」

主持沈玉琳也順勢捉着林襄的手，摑了風田幾下。風田也說：「我是豬，對不起。」（YouTube截圖@女孩好野）

主持沈玉琳也順勢捉着林襄的手，摑了風田幾下。風田也說：「我是豬，對不起。」（YouTube截圖@女孩好野）

林襄（Instagram / @95_mizuki）

林襄（Instagram / @95_mizuki）

早年林襄的身材較豐滿。（IG@95_mizuki）

早年林襄的身材較豐滿。（IG@95_mizuki）

林襄一直獲日本粉絲鼎力支持。（IG@95_mizuki）

林襄的體重最近受到網民關注。（Instagram / @95_mizuki）

林襄經常以性感造型示人。（IG@95_mizuki）