法證先鋒6第1集劇情｜關禮傑2.0出現. 天台加速徙手飛過對面樓

法證先鋒6第一集劇情：

法證部高級化驗師黃宗澤和王敏奕在日本舉行婚禮，度過愉快時光，詎料波折橫生，重案組高級督察袁偉豪亦準備與蔡思貝結婚，怎料……

黃宗澤和王敏奕在日本舉行婚禮。(影片截圖)

黃宗澤和王敏奕在日本度蜜月。(影片截圖)

黃宗澤和王敏奕度過愉快時光，詎料波折橫生。(影片截圖)

王敏奕突然人間蒸發。(影片截圖)

一位年輕男子從天橋自殺，死在車輪下，黃宗澤懷疑死者並非自殺。法醫科高級醫生蔡潔修補遺體時有發現，黃宗澤透過實驗，找出男子並非自殺的真相。

一位年輕男子從天橋自殺，死在車輪下。(影片截圖)

黃宗澤透過實驗，找出男子並非自殺的真相。(影片截圖)

網絡主播凌詩蕙（趙璧渝飾）在荒廢工廠大廈發現屍體，證據顯示死者黃樹森由天台墮下，插穿帳篷再跌在垃圾箱旁，似乎是因欠債自殺。但程朗（林正峰飾）發現屍體伏屍位置與物理學理論有出入，而蔡潔在為死者黃樹森再次檢驗屍體時亦有新發現。

網絡主播凌詩蕙（趙璧渝飾）在荒廢工廠大廈發現屍體。(影片截圖)

程朗（林正峰飾）發現屍體伏屍位置與物理學理論有出入。(影片截圖)

蔡潔在為死者黃樹森再次檢驗屍體時亦有新發現。(影片截圖)

黃宗澤與法證部一眾人員進行實驗後，發現疑點重重……假人的伏屍位置並不對，於是叫林正峰親身進行實驗。劇內擅長田徑運動的林正峰，就示範在天台助跑飛到對面樓，結果發現，有可能有另一具屍體未被發現。

黃宗澤與法證部一眾人員進行實驗後，發現疑點重重。(影片截圖)

黃宗澤叫林正峰親身進行實驗。(影片截圖)

擅長田徑運動的林正峰，就示範在天台助跑飛到對面樓。(影片截圖)

關禮傑2.0？(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)