黃心美走訪老店體會香港情懷 難忘拆蛇肉訪問椰子糖店

香港生活步伐急促，時間彷彿過得特別快。在這個城市裏，有角落竟然像時光倒流一樣，將昔的光輝凝住。黃心美最近為港台電視 31 節目《香港故事—老店情未了•貮》擔任主持，發掘蘊藏在老字號店舖裏的人情味，細看店東如何把金漆招牌和經營之道傳承給新一代。

黃心美在拍攝節目時走訪了九家老店，包括：半島酒店、金綸校服、蛇王芬、勝利香蝦廠、錦興粉麵廠、甄沾記、盛記大排檔、陳廣記珠寶及永利威酒業。她坦言若不是藉著今次的工作，未必有機會接觸那些不曾認識的老字號，更遑論了解他們的守業故事。「在今時今日的大環境下，我知道各行各業都有經營上的困難，但實際的情況我卻不甚清楚。親身接觸過那些一代傳一代的老店後，我能感受到接班人的壓力。儘管生意難做，他們仍然很想把品牌做好。」心美還分享今次主持工作的豐富收穫。「能夠在當事人口中聽到動人故事是最難能可貴的。例如『甄沾記』的負責人，雖然已屆退休之齡，但因為捨不得爺爺和爸爸一手創立的品牌，所以說服姐姐一齊東山再起。」

談及最難忘的拍攝經歷，心美即時想起「蛇王芬」。「訪問那天我其實要茹素，不過工作需要，唯有向菩薩『請一日假』。」她不好意思地苦笑著續道：「結果我當天還體驗了多種新嘗試，包括拆蛇肉，希望菩薩原諒我！」拍攝當日，心美有幸看到老店的主廚示範一道充滿神秘感的失傳手工菜「仙鶴神針」，一嚐名菜的味道。提到美食，心美自言很喜歡食街邊檔。她記起「盛記大排檔」的美食，同時大讚老闆受訪時的真誠。此外，她還提到已故的外公：「我公公最喜歡食『甄沾記』椰子糖，所以訪問這老字號的故事是我最期待的。最初節目組表示未必成功做到訪問，我確實有點失望。幸好最終都能夠成事，而且整個拍攝過程都很愉快。」

《香港故事─老店情味了‧貳》於 8 月 12 號起，逢星期一至五晚上 7 時 35 分在港台電視 31 播映。