反起跑線聯盟2｜朱茵慨嘆香港學生唔容易　教女原則：夠就算

《反起跑線聯盟2》承接上一季，講述樂悠悠七小福一同升上標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長本以為終於能鬆一口氣，紛紛為著私人時間大增而雀躍之時，卻因為新來任教的冼老師(朱茵 飾)嚴厲和高壓的教學方法，而令眾家長和小孩叫苦連天。

潘燦良話自己由細到大都幾乖，做過最反叛嘅事係中學時走去電髮⋯⋯朱茵聽完都呆。（梁碧玲攝）

相隔13年再參與港劇，朱茵一嚟就要面對演員們最怕遇到嘅對手-- 小朋友，呢位嚴師為令小朋友怕自己，戲外盡量保持距離感。「但後來我開始聲沙，因為想用聲去calm down佢哋，後來到耳嗚⋯⋯」除咗沙聲耳嗚，面對Martin仔（童星植海維飾）時，朱茵更不時被拋塞：「有一幕係講我要佢重寫個錯字，佢唔寫，我話你咁做會俾零分你，佢突然望住我『我都會畀零分你』，係對白嚟嘅，但我都呆一呆，佢嘅自然流露令你窒咗。」同樣要與Martin保拎距離嘅，仲有劇中飾演佢爸爸嘅潘燦良：「唔拍時減少接觸，留俾副導同佢溝通，到正式拍時，唔會俾額外感情打亂咗。佢哋精力係無限，點都鬥唔過佢哋。」

朱茵拍《反起跑線聯盟2》時，囡囡都有嚟過探班，本身仲擔心會悶，但後來聽工作人員講囡囡睇得好投入。

相隔一年再見Martin 仔，潘燦良第一個感覺係「暴風成長」。

自誕下女兒黃鶯後，朱茵淡出幕前主力做全職媽媽，一轉眼，黃鶯12歲，朱茵復出拍港劇前都有同女兒解釋。「我有同佢講媽媽最喜歡係做戲，佢聽到開心兩個字『咁你去做』。」做完Miss冼，再加上本身嘅媽媽身份，朱茵坦言：「香港小朋友唔容易，作為家長『追咁趕做咩啫』，試考得好唔代表你識，有時見到啲小朋友好攰都會問佢哋辛唔辛苦，但佢又好鍾意，呢樣嘢係無得解⋯⋯我只能夠，夠就算，我係hea 啲。」夠就算講容易，但要做到其實並不易，特別如果身在媽媽群組之中，朱茵亦謂盡量避入媽媽群組：「唔係咁易控制⋯⋯所以要堅持，譬如見到個女真係睇晒本書， 仲點好意思再幫佢報班，因為我哋細個都有時間去玩，而家都要俾空間去成長，塞滿晒又點識去執生？」

囡囡黃鶯開始獨立，一句「我自己瞓」令朱茵有少少酸溜溜。（梁碧玲攝）

潘燦良於2020年與拍拖25年嘅蘇玉華良登記註冊結婚，相愛多年至今仍如熱戀，每晚都要拖手入睡，燦Sir笑言就算一人一張被，都要伸隻手過去拖住⋯⋯聽到連朱茵都覺得甜。「唔係特別傾要唔要小朋友，係去到咁上下『要唔要小朋友？』、 『兩個人都幾好』，再去到一個階段係『無小朋友都好似幾好』就發展到今日，有講過人哋有小朋友個家庭更完整，但我又覺得唔需要要咁而後悔，因為就算你有都唔一定好，所以緣份囉。」

化妝：Emma Lee（朱茵）

髮型：Kavi Yeung @ Myos（朱茵）

Sponsor: Weekend Max Mara（朱茵）