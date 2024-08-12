朱凱婷接棒做慧妍會長　力邀陳茵媺任秘書即答應：我好感動

慧妍雅集今（12日）在中環除了舉行慈善月餅義賣賀中秋活動之外，還宣布新一任的執行委員名單，新一屆主席將由朱凱婷（Heidi)擔任，而她亦力邀好姐妹陳茵媺（Aimee)擔任其中一職，而戚黛黛（Priscilla)則繼續擔任副會長。

Heidi正式擔任新會長，在旁是上一任會長李潔瑩。（葉志明攝）

參選港姐入行的Heidi已加入慧妍大家庭多年，參與過許多大大小小活動，在現任會長李潔瑩的手中接過委任棒後，正式成為新一屆會長，而在接受《香港01》訪問時，問到擔任會長一職可感到有壓力，她就揚言：「其實話冇就呃你嘅，因為始終我覺得過去咁多屆會長都做得好好，我希望盡我嘅能力，其實好多人邀請都支持，譬如莊思明、陳茵薇。」她又續言非常感謝Aimee願出任秘書一職：「我都好感動，一開始問佢嘅時候，因為佢都有三個小朋友都忙，但Amy都話會支持我哋。（Aimee即刻答應？）都係。」而另一好姐妹Priscilla則繼續留任擔任副會長。

Heidi亦邀請了好姐妹陳茵薇擔任慧妍秘書，而戚黛黛則繼續擔任副會長。（葉志明攝）

Heidi平日主持工作已非常忙碌，如今又接下會長一職，問到如此一來會不會擔心少了時間陪家人，她二話不說：「佢哋兩個（老公同女兒）都即刻好支持，女兒直情話『you should do it。』先生都好支持，話總之個心係為慈善，就唔好話太有壓力，盡心做好就ok。」有家人的支持，相信Heidi一定會做得更好。

Heidi的家人非常支持她。（葉志明攝）

而當問到接下來會帶領慧妍有何新嘗試時，她就表明：「其實慧妍雅集俾人感覺會透過好多好高雅嘅活動去籌款，跟住再搵啲目標去捐。但近年我哋貼地咗好多，譬如好多走近社區嘅工作我哋會做多咗探訪，希望多啲同一啲真正需要嘅市民去接觸。」所以今年訂立「Infinite love 愛.無限」主題，望全方位去幫助有需要的人士。

多位歷屆港姐出席支持慈善活動義賣。（葉志明攝）

另外，在主持工作做得出色的她，被不少網民點名可做Do姐（鄭裕玲）接班人，對於大家的稱讚她感到非常開心：「我自己真係好鍾意呢個工作，所以其實努力工作，你話做得好唔好或者係咪吸到金，繼續做一個勤勞嘅小蜜蜂。」