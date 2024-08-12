元奎逝世｜與「七小福」金像獎合體頒獎給洪金寶　被大哥大叫唱歌

今日（8月12日）網上驚傳著名武術指導元奎死訊。就消息，《香港01》致電香港電影工作者總會發言人田啟文（田雞），對方確認消息屬實，並透露元奎已離世兩年，「約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝，但基於家人意願一直未有公開，以我所知他早年已移居加拿大。」

田啟文（田雞）確認元奎死訊。（視覺中國）

元奎是七小福之一，師承于占元，更一手捧紅武打巨星李連杰，雖然對比其他師兄弟，元奎較為低調，但他的作品《方世玉》、《漫畫威龍》、《賭聖》及《新精武門1991》等均令觀眾留下深刻印象，成為經典。元奎更憑《方世玉》榮獲第十三屆香港電影金像獎最佳動作指導，及第三十屆台灣金馬獎最佳動作指導；其後再憑《霹靂火》榮獲第32屆台灣金馬獎最佳動作指導；成績斐然。

元奎是著名武術指導。（視覺中國）

在《第28屆香港電影金像獎頒獎典禮》上，洪金寶和梁小熊憑《葉問》奪得「最佳動作設計」，適逢那年是「七小福」50周年，大會特別邀請「七小福」擔任頒獎嘉賓，眾人難得聚首一堂。

《第28屆香港電影金像獎頒獎典禮》，適逢又是「七小福」50周年。（視頻截圖）

眾師兄弟聚首一堂。（視頻截圖）

當晚大師兄元庭（吳明才）率領元龍（洪金寶）、元彪、元華、元彬、元德、元武等一同現身，而元奎一落機便趕到會場，可見他對香港電影業的支持，但他保持低調作風，只簡單表示：「多謝大家有機會參加我哋『七小福』，多謝晒！」洪金寶當時還取笑元奎，「佢話佢今日有機會上台，諗住唱首歌。」元奎跟洪金寶笑言：「留返畀你唱！」可見兄弟間感情深厚。

洪金寶取笑元奎：「佢話佢今日有機會上台，諗住唱首歌。」（視頻截圖）

元奎跟洪金寶笑言：「留返畀你唱！」（視頻截圖）

元奎當晚一落機就趕到會場。（視頻截圖）