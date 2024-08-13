元奎逝世｜七小福有人早已消失於幕前　元華最精靈加拿大弄孫為樂

元奎是香港著名導演、武術指導及監製，他亦是「七小福」成員之一，今天（12日）突然傳出元奎離世消息，成龍（元樓）於微博發文指元奎已經離世，更叫大家一起緬懷：「一起緬懷已經離開的元奎」。



成龍在微博上發出長文，指：「一起緬懷已經離開的元奎」。（微博截圖）

「七小福」其實是1960年代京劇名武生于占元在香港開辦京劇戲班中國戲劇研究學院時所收的學生，他於一次京劇表演中，選了元龍（洪金寶）、元樓（成龍）、元彪、元奎、元華、元武及元泰七人擔任《七小福》的主角，後來因為演出非常成功而繼續用此名稱來組成戲班，而七小福的近況如下。

《第28屆香港電影金像獎頒獎典禮》，適逢又是「七小福」50周年。（視頻截圖）

現今的七小福，位位已是影壇巨星。（網上圖片）

《七小福》2021年時舉行籌拍計劃啟動發布會。（陳順禎 攝）

元龍（洪金寶）

現年72歲的洪金寶，近年因為行動不便，不時被網民拍到坐輪椅或撐枴杖出現，他的健康問題令人擔心。洪金寶亦不時被網民拍到獨自坐輪椅去街市買餸，而他亦不怕外界目光，精神奕奕兼悠然自得，享受半退休生活。

洪金寶被野生捕獲。（小紅書截圖）

元樓（成龍）

現年70歲的成龍「永不言休」，他依然活躍影壇，早前亦在加拿大拍攝新片。但他始終已經年屆70，為拍戲染成一頭銀髮加添了少蒼老感。而成龍亦接受自己已經老去的事實，他曾表示早年拼命拍動作戲而導致一身都是傷，更預計自己將來要坐輪椅或撐枴杖，身體大不如前。

成龍更擔任頒獎禮表演嘉賓，罕有開金口演唱《壯志在我胸》。（視覺中國）

元彪

現年67歲的元彪，近年已經大幅減產，主要在內地演出網絡電影，只是間中回港出席公開活動。早前亦有網民在灣仔偶遇他，直指他撞樣《九龍城寨之圍城》中的任賢齊。雖然有網民亦指元彪近年發福不少，但他的半腳功夫未有生疏。

元彪日前被網民野生捕獲，有人認錯他是任賢齊。（網上圖片）

元華

現年73歲的元華，近年已經逐漸減產，與太太育有一子一女的他早已經榮升爺爺，亦已移居加拿大生活弄孫為樂。年初現身澳門出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，與朱咪咪同頒最佳男配角獎，二人互動的情況可見他雖然已經年屆70，但腦筋依然十分靈活。

最大驚喜係元華元秋客串！（劇照）

元華有份參演《尚氣》。（劇照）

元武

元武最近一次現身已經是2021年洪金寶率領一眾七小福師兄弟拍攝電影《七小福》的發佈會。

由元龍（洪金寶）、元樓（成龍）、元彪、元奎、元華、元武、元泰七人主演的《七小福》，繪者Leonardo。（Ernie Wolfe Gallery 提供）

元泰

元泰早已經消失於幕前。