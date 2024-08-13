前港隊羽毛球女神顏值實力兼備　俯身曬噴血身材網民直呼：頂唔住

隨著巴黎奧運完美落幕，緊隨的巴黎殘奧即將在2024年8月28至9月8日舉行。在巴黎奧運賽場上，不少靚女運動員令人留下深刻印象，尤其27歲的日本羽毛球女將志田千陽，獲讚擁有「偶像級」標緻面孔，在今次奧運比賽中引起網民高度關注，高顏值驚艷兩岸三地，但其實在香港羽毛球球壇，也有一位港產「羽毛球女神」，她就是現年29歲的林芷煖。

現年29歲的林芷煖，被封港產「羽毛球女神」。（IG@oo_lth）

曾為香港贏得榮譽。（IG@oo_lth）

林芷煖曾在2018年亞殘運為港隊贏得女子SU5級單打單循環賽銅牌，成為首位於亞殘運奪得獎牌的香港女子羽球運動員；同年再分別贏得澳洲殘疾人羽球國際賽SU5級單打銅牌及亞洲青少年交流運動會SU5級單打銀牌。不過在去年5月，已有一段時間沒有代表香港殘疾羽毛球隊出賽的林芷煖，在社交平台發長文表示在她最需要幫助的時候被取消港隊資格，並宣布未來會代表澳洲參賽，令不少球迷感到可惜。

林芷煖現在轉為代表澳洲出賽。（IG@oo_lth）

努力訓練。（IG@oo_lth）

雖然代表身分不同了，但球迷仍關注林芷煖動向，從社交平台可見她是一個陽光系女仔，除了訓練和比賽相外，也有不少泳裝照，有顏值、有實力之餘，身材還非常好。近日林芷煖就分享了一則震撼網民眼球的限時動態，當中她穿上低胸背心，向著鏡頭俯身，邪惡視角下姣好身材若隱若現，看到網民熱血沸騰，大呼：「頂唔住」、「流鼻血了」、「可唔可以瘋狂扣殺我？」、「好波」；另外，也有網民期待在殘奧上見到她的身影。

林芷煖IG也有不少泳裝照，大曬健康性感。（IG@oo_lth）

美人美景。（IG@oo_lth）

身材一流。（IG@oo_lth）

這個邪惡視角不得了。（IG@oo_lth）

此外，林芷煖也曾亮相ViuTV真人秀節目《One Day 約會實況》，與P1X3L成員葉振弘（Marco）「約會」一日，讓觀眾加深對她的認識。其實林芷煖除了有亮麗的外表，其毅力也令人非常敬佩，她在10歲時不幸患上骨癌，經歷一段漫長治療過程，接受了28次化療和換骨手術，最後左手手臂換上金屬骨，臂上留下七吋長的疤痕，在付出無數淚水和汗水下，成為一名傷殘羽毛球運動員。

林芷煖也曾亮相ViuTV真人秀節目《One Day 約會實況》，與P1X3L成員葉振弘（Marco）「約會」一日。（節目截圖）

非常愛錫小動物。（節目截圖）

林芷煖經歷過不少難關。（IG@oo_lth）

林芷煖經歷過不少難關。（IG@oo_lth）

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