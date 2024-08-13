林凱恩未想過與郭嘉文搞生意：都係希望身邊閨蜜發達完後包養我

有樣有演技無綫小花林凱恩（Iris）憑無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中「Bonnie」一角成功入屋。不過去年有傳因扭計拒續約無綫慘遭被調離《愛回家》，改為主持資訊節目《流行都市》，而且在其他劇集演「跑龍套」，令網民大感驚訝，有不少網民替她不值留言：「佢值得更多，留係到都冇機會發展，咪走人囉」、「覺得佢幾正 ，出去拍啦大把世界」、「做演員好難捱冇保障」。

林凱恩今日出劇《愛回家》宣傳活動。（陳順禎攝）

今日（13/8）林凱恩現身將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動。被問到會否仿效閨蜜郭嘉文開美容院創業做老闆，為自己將來鋪路打算？林凱恩接受《香港01》訪問時表示：「其實自己一路都搵緊到底有咩適合自己，而且我亦太了解自己好容易三分鐘熱度，好怕買晒啲嘢返嚟之後，又會放棄咗。（你喺呢行都好耐，冇放棄過！）哈哈，係呀，喺呢行我係冇放棄到。因為覺得適合我自己，可以對到唔同嘅人，所以覺得好開心。起碼又可以聽到唔同嘅人嘅故事，又可以扮靚呢個都係我自己最鍾意。」

好可愛。（陳順禎攝）

問到會否為將來打算作兩手準備？林凱恩笑言：「其實都努力搵緊，同埋物色緊。（物色緊有錢男朋友？）哈哈，我都係希望我身邊嘅閨蜜發達完之後可以包養我。（點解唔同閨蜜郭嘉文一齊創業？）我都係鍾意返友誼上，我哋係會互相鼓勵多過於喺生意上面。始終都會擔心一齊做生意怕會有拗撬，而影響之間嘅關係，所以我都係喺佢背後支持佢就足夠，聽吓佢呻吓開心過一齊搞囉。」

林凱恩未有想過創業做老闆。（陳順禎攝）