吳家忻被封「準百億新抱」未感壓力：師傅話我啱遲婚

吳家忻（Kayan9896)今日（13/8）現身北角出席ViuTV原創劇《同居少女諸事卜》試映會。對於劇集背景故事以時下流行的占卜為題材，Kayan接受《香港01》訪問時表示：「其實以前唔係好信風水命理嘅嘢，好多嘢都係信自己。但好記得拍呢套劇嘅時候，每日我都上齊香開工，但就係有一日太過匆忙，我忘記咗開工上香拜神。到我喺馬路邊拍戲時，我唔知點解撠腳突然成個人跌咗落地，仆到隻手損晒，意外發生咗之後，我覺得成件事係好巧合，令到我相信有啲嘢係一定要做。」

Kayan9896今日出席劇集放映會。（吳子生攝）

被問到有否搵師傅算命？Kayan表示：「之前媽咪都有叫我去試吓問問，我係有搵到師傅睇過，我都覺得有啲嘢都講得幾準，例如話我唔適合做白領工作，話我適合做演藝事業。（有冇算過姻緣？）我都有算過呀，師傅就話我啱遲婚，如果早結婚就唔係咁好。（自己想唔想遲婚？）其實遲婚都好，因為現代女性嘛。不過以前細細個拍拖嘅時候，都好想結婚，但當每分手嘅時候，就會諗好彩冇結婚。（想幾多歲先結婚？）好似套劇入面個角色咁，三十幾歲先結婚。（被封「準百憶新抱」會否好大壓力？）又唔會嘅，始終兩個人拍拖，我就撇除呢個名嘅，其實就冇壓力嘅，開心就一齊，夾就一齊。」