法證先鋒6｜網民大嗌棄劇同想像有出入　因黃宗澤掛住做呢件事？

TVB的新劇《法證先鋒6》昨日（12日）播出第一集，而在內地某影視平台已經有有頭8集可供觀看，不少網民已先睹為快觀看了之後數集，但就指「真的回不去了」……

TVB的新劇《法證先鋒6》昨日（12日）播出第一集。(影片截圖)

該網民在社交平台寫下：「畫質越來越清楚，但TVB真的回不去了。123部都很不錯，4-6不知道看啥。本會員現在在追6，看得頭暈了，看了4-5集都不知道在看啥。一點破案的感覺都無。」從網民的發文來看，應該是「法證先鋒」系列的忠實粉絲，從第一部追看到第六部，但今輯播出後卻表示「不知道在看什麼」。

從網民的發文來看，應該是「法證先鋒」系列的忠實粉絲。(小紅書圖片)

但今輯播出後卻表示「不知道在看什麼」。(影片截圖)

這位網民亦列出了今輯的畫面與她想像的很有出入，她用了數個「我以為」及「實際上」來做對比，分別是：「我以為的破案三人組」vs「實際上的破案三人組」、「我以為余sir的戲份」vs「實際上的戲份」、「我以為范法醫的戲份」vs「實際上的戲份」、「我以為井sir的戲份」vs「實際上的戲份」、「我以為破案鏡頭」vs「實際上的破案鏡頭」。

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網民覺得劇中余sir（黃宗澤）應該是搜集證據去破案，但劇中只見他四處尋妻，又照顧鄰居等，而范法醫（蔡潔）亦同樣見閨密及朋友的鏡頭比解剖多。而井sir則是照顧去世同事的妻兒，都不見他去查案的鏡頭，而這些查案及搜集證據等的鏡頭就落在法證部技術員方凱欣（戴祖儀）、程朗（林正峰）及探員王靜（阮嘉敏）三人身上，每次破案都是由他們三人來破，令網民覺得他們三個才是主角一樣，而且每次聊案情都要在咖啡廳或是洗衣店，就覺得很奇怪。

這些查案及搜集證據等的鏡頭就落在法證部技術員方凱欣（戴祖儀）、程朗（林正峰）及探員王靜（阮嘉敏）三人身上。(影片截圖)

每次破案都是由他們三人來破，令網民覺得他們三個才是主角一樣。(影片截圖)

這位網民發文後，有不少網民同意有關這劇的論點：「真的很討厭咖啡店洗衣店三人分析的部分，咖啡天天喝沒啥，洗衣服也天天洗嗎？」、「畫質越清，劇情越爛」、「法證先鋒結果破案靠無人機空拍視頻，也是厲害了」、「最好看的還是第一部」、「現在都沒以前的好看」、「感覺不好看，一個案子還沒好，又出來。而且好像看的連不起來似的」，不少網民都覺得還是「法證先鋒」系列的第1-3部比較好看，因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多，現在第6部就已經「離題」了。

因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多，現在第6部就已經「離題」了。(小紅書圖片)

不少網民都湧躍發表意見。(小紅書圖片)

因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多，現在第6部就已經「離題」了。(小紅書圖片)

不少網民都覺得還是「法證先鋒」系列的第1-3部比較好看，因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多。(小紅書圖片)

不少網民都湧躍發表意見。(小紅書圖片)

因為可以看到很多查案技術及技巧，獲益良多，現在第6部就已經「離題」了。(小紅書圖片)

不少網民都湧躍發表意見。(小紅書圖片)

這位網民發文後，有不少網民同意有關這劇的論點。(小紅書圖片)