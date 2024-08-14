施匡翹孖陳詠桐JC推廣籃球　笑稱唔夠高比賽：派師兄謝高晉去就得

由啟迪體育學院及臻世娛樂主辦的「勇者之戰盃2024籃球霸者港美聯賽」，將於8月14及15日假AXA安盛創夢館隆重舉行，今日(13日) 在尖沙咀唯港薈舉行發布會隆重宣布賽事。歌手施匡翹（Zaina）、陳詠桐（JC）、謝高晉及由隊長何佩樺（Starla）帶領的新晉女團 ATOZ 現身支持，大力推廣籃球運動及讓香港籃球逐步邁向國際水平。



施匡翹（Zaina）、陳詠桐（JC）。

是次籃球表演賽除了邀請來自三隊香港知名甲一組別籃球隊：東方、康仁福建、滿貫籃球隊，美國高中籃球冠軍隊 Sierra Canyon Boys Basketball 亦應邀同場獻技，當中在香港本土長大並轉戰塞拉峽谷高中一隊的籃球精英Edwin及隊友們等多位未來巨星亦將隨隊出賽，號稱港美聯手打造的籃球界盛事。

新晉女團 ATOZ 現身支持。

歌手施匡翹（Zaina）、陳詠桐（JC）、謝高晉出席記者會。

身材高佻、擁有修長美腿的Zaina，在記者會受訪時坦言未敢跟籃球員切磋球技，她笑言：「佢哋身形咁高大，我自愧不如，派師兄謝高晉去就得，佢都係籃球員。（向籃球員拜師？）唔敢呀，佢哋水準太高，我就純粹玩吓。」提到剛結束的巴黎奧運，施匡翹表示有少許失落，她稱：「之前晚晚通宵睇比賽，依家可以回歸正常作息，惟有期待下屆奧運。」

謝高晉透露已決定退役，未來除了會鑽研哥爾夫球，亦會考取體適能教練。

JC對於能夠和Zaina在賽事中表演感到緊張又興奮，同時亦呼籲粉絲留意她們的solo演出。至於身為前職業籃球員的謝高晉，透露已決定退役，未來除了會鑽研哥爾夫球，亦會考取體適能教練，他表示：「都希望可以快啲考到籃球教練牌，推動吓香港的運動事業。」而女團ATOZ隊長何佩樺（Starla）明天會帶領女團跳舞做表演嘉賓，她坦言十分期待，「我哋13個女仔每人程度都唔同，希望表演唔會出錯，盡自己所能做到最好。」

謝高晉透露已決定退役，未來除了會鑽研哥爾夫球，亦會考取體適能教練。

女團ATOZ隊長何佩樺（Starla）明天會帶領女團跳舞做表演嘉賓，她坦言十分期待。

施匡翹（Zaina）在記者會受訪時坦言未敢跟籃球員切磋球技。