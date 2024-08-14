九部的檢察官劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《九部的檢察官》陸劇又名(沉默的代價)，改編自同名小説。有麻楊揚、元古、格格作為編劇，梁昊為執導，由張譯、秦嵐領銜主演的一套以青少年檢察為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧九部的检察官@Weibo

《九部的檢察官》｜劇情大綱

青少年保護機制日趨完善，檢察院成立了專門處理未成年人案件的第九部門。這支由四位出色女性組成的團隊迎來新任主任雷旭（由張譯飾演）的到來。這四位女將分別是: 未檢檢察官都子瑜（秦嵐飾）、書記員楊甜（徐帆飾）、法警徐張荔（王真兒飾）及檢察官助理劉柳（鄒元清飾）。

九部的檢察官所處理的案件，聚焦在校園這一特殊環境之中。他們深入探討了一系列涉及青少年的刑事案件，包括未成年人意外殺人、校園欺凌、性侵害以及綁架等案件。在劇情的第一個案件中，便出現了一起校園欺凌的案件。原本陽光活潑的少女姜筱潔，竟然淪為欺凌的施暴者。更令人吃驚的是，這一切竟然都發生在學校的監控鏡頭之下。然而，在深入調查中，檢察官們發現這個施暴者自己同時也是性侵案的受害者。那麼，究竟是誰對她進行了性侵害?導致她成為欺凌事件的施暴者的原因又是什麼? 檢察官雷旭假借消費，但實性是辦案，他意外發現了某家酒吧內部隱藏著猶如迷宮般的秘密。原來女生化妝間竟然都設有隱藏式鏡子，女性在完全不知情的情況下，成為了一種被挑選的"商品"。究竟是怎樣的黑暗勾當在這裡上演?

在一單意外致死案件中，檢察官們面對的是一名未成年的嫌疑人。他們循序漸進，深入調查。表面上看似毫無關聯的幾起案件，卻在檢察官們的精心梳理下，逐漸呈現出千絲萬縷的關係。當案件突然出現逆轉時，檢察官們依然沒有放棄，而是持續追尋真相的踪跡。最終，他們成功揭開了案件背後隱藏的驚天秘密，將罪魁禍首繩之以法。

《九部的檢察官》播出時間｜最新追劇日曆

《九部的检察官》一共有18集，由爱奇艺播放，首播4集，星期三至六每日更新2集，由8月18日起，每日更新一集。

网剧九部的检察官@Weibo

《九部的檢察官》｜演員人物關係圖

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《九部的檢察官》｜演員

雷旭（張譯飾）

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都子瑜（秦嵐飾）

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徐張荔（王真兒飾）

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楊甜（徐帆飾）