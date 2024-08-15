何太遭YouTuber發律師信指控誹謗要求賠償　力數兩宗罪需公開道歉

月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」更指細女將他的450萬養老金全數提走。兩人連月來備受網民熱烈討論，甚至成為了網絡紅人。何伯被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，更不止一次開直播與網民互動兼大曬恩愛。不過近期何太卻多次在直播鬧何伯，把她一手打造的賢妻徹底撕破。近日兩人又因為向房署挑機而惹網民熱議。

何太直播期間有人上門敲門。(直播截圖)

YouTube@何太生活语录截圖

今日何太在直播中多謝她的「忠粉」課金予她，她才可以租住酒店玩樂。(直播截圖)

早前何伯被證實在未加名情況下長住何太的公屋，房屋署長羅淑佩曾表示會嚴肅跟進事件，近日房署向二人發信，指若何伯繼續居住在該公屋的話，就會再發出搬遷通知書。何太就指房署「無證無據，無本事收我間公屋」。而自收到房署最後通牒當天起，何伯便變得無家可歸，兩夫妻四出搵酒店入住，但因為他們堅持開直播令行蹤曝露，經網民舉報後酒店都不做他們生意，所以二人要日日搬竇。兩人已住了多間酒店，網上有圖片流出，指有一袋疑似元寶衣紙被外賣員放在何伯何太所住的酒店房門外。

何伯何太近日頻頻搬竇。(網上圖片)

網台「無糧軍師Water」負責人水哥昨日更正式向何太發律師信，指控何太誹謗。何太於該頻道的多條片段中，指水哥發起針對她的網絡攻擊，她又播放有關水哥的疑似黑材料多次抹黑水哥。水哥於律師信中否認何太對他的所有指控以及抹黑，又指何太的誹謗言論已經對他造成嚴重損失與傷害，要求何太於下星期二前向他公開道歉以及作出賠償等，否則將訴諸法律，包括入稟高院正式控告何太誹謗。