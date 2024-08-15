崔始源新劇《DNA戀人》化身婦科醫生　回歸愛情喜劇玩不婚

暌違一年，Super Junior「演技擔當」崔始源終於以男主角姿態回歸浪漫喜劇！由他夥拍《我身後的陶斯》女主角鄭仁仙主演的韓國愛情喜劇《DNA戀人》將於8月17日起逢星期六、日在「黃Viu煲劇平台」上架。

韓國愛情喜劇《DNA戀人》將於8月17日起逢星期六、日在「黃Viu煲劇平台」上架

《DNA戀人》講述基因研究員韓素珍（鄭仁仙飾）深信遺傳學能夠指引人的命運及人生，更認為箇中隱藏著尋找真愛的秘密；經歷無數次戀愛失敗後，素珍邂逅了萬人迷婦產科醫生沈延宇（崔始源飾）和熱血消防員徐康勳（李泰煥飾），她將如何識別自己的「DNA戀人」？

沈延宇（崔始源飾）、韓素珍（鄭仁仙飾）

沈延宇（崔始源飾）

男神崔始源連續參演兩部正劇後，今次終於重返愛情喜劇舞台！劇中外冷內熱的婦產科醫生延宇是一名堅定的不婚主義者，自他遇上古靈精怪的宅女素珍，兩個南轅北徹的人意外萌生情感，更逐漸改變了延宇對婚姻的看法；預告中更出現了延宇主動親吻素珍的心動情節，讓人不禁好奇這對歡喜冤家的感情發展！另外，《DNA戀人》也是李泰煥退伍後的復出作，劇中他與始源上演爭奪女主角的戲碼。

沈延宇（崔始源飾）

韓素珍（鄭仁仙飾）

《DNA戀人》以探索基因遺傳與命定愛情作主題，製作組表示：「劇集是以『DNA理解命運與愛情的關係』為核心理念，再融入輕鬆浪漫的喜劇元素，展現了現實中情感的共鳴。」到底愛情是否能以科學來決定自己的歸宿？或許觀眾可以在《DNA戀人》得到啟發。

韓素珍（鄭仁仙飾）