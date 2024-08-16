吳家樂機場巧遇功夫猛人雞啄唔斷　曾戀俄妹娶內地索妻甜蜜放閃

現年42歲的李嘉入行25年來演過不少惡人角色，他在去年播出的TVB劇集《一舞傾城》中飾演麻鷹，劇中一場意圖強暴由蔡潔飾演的夜總會王牌舞小姐Monica的戲份，有不少強吻、扯爛絲襪、摸大髀的鏡頭，播出後掀起網民熱議。昨日（14日）吳家樂在機場巧遇李嘉，並在IG曬出合照，寫道：「機場遇到李嘉師傅，雞啄唔斷差啲唔記得上機😝❗️#李嘉 #吳家樂 #好兄弟」

李嘉在去年播出的TVB劇集《一舞傾城》中飾演麻鷹。（劇照）

輕佻。（電視截圖）

蔡潔有作出掙扎，但她因為不夠力，所以未能掙脫李嘉。（電視截圖）

唐文龍同李嘉設計咗一啲動作，加入南北拳腳功夫，令到呢場單挑戲更有功夫味道。

吳家樂在機場巧遇李嘉。（IG@ngkalokcarlo）

兩人曾合作拍攝劇集《城寨英雄》，更在劇中飾演兄弟。（微博@李嘉）

其實兩人曾合作拍攝劇集《城寨英雄》，更在劇中飾演兄弟，當中李嘉飾演的惡霸弟弟馮夏滿壞事做盡，演技備受讚賞。李嘉自6歲開始習武，1999年加入TVB動作特技演員訓練班，以龍虎武師的身份正式入行，曾拍過不少劇集，包括《巾幗梟雄之義海豪情》、《城寨英雄》、《大帥哥》、《飛虎》等等，被網民封為「功夫狂人」。李嘉曾透露為了維持生計，曾開武館教功夫，又做過輔警、私人保鑣等等，他早年亦被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源護駕開路，曾有人好奇保鑣的薪酬，但李嘉就拒絕透露，只表示：「好搵過做藝員」。李嘉在2020年加入王晶旗下公司，去年他曾在社交平台發文：「不忘初心，繼續創新！不忘初心，減Show欠薪。」，而去年TVB的台慶口號是「留住初心 繼續創新」，惹來外界揣測他是暗嘲TVB。

李嘉在劇集《城寨英雄》中飾演城寨惡霸馮夏滿，其猥瑣賤格演繹得淋漓盡致。（影片截圖）

李嘉6歲開始習武，獲封為「功夫狂人」。（微博@武者李嘉）

李嘉在劇集《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演日本軍人「黑木少佐」。（劇照）

《大帥哥》（微博@李嘉）

被網民封為「功夫狂人」。（微博@李嘉）

李嘉被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源護駕開路。（視覺中國）

惹來外界揣測他是暗嘲TVB。（微博@李嘉）

李嘉在戲中演活惡人，但現實中卻是鐵漢柔情。2018年李嘉在內地火車上邂逅俄羅斯前女友Yana Kobza，二人火速發展異地戀，其後女方發現腦部有腫瘤需要動手術，情深的李嘉承諾手術成功就跟對方結婚，可惜兩人因長期分隔兩地分手收場。2021年李嘉在社交平台宣布婚訊，跟太太在內地領證結婚，他亦不時大曬合照放閃，相當甜蜜。

李嘉在戲中演活惡人，但現實中卻是鐵漢柔情。（微博@李嘉）

李嘉同唐文龍。（微博@李嘉）

李嘉曾為患癌前女友幫補醫藥費。（微博@李嘉）

2021年李嘉在社交平台宣布婚訊。（微博@李嘉）

放閃！（微博@李嘉）