辰亦儒與曾之喬結婚4年長在內地工作　宣布榮升父母難掩開心感覺

35歲台灣女星曾之喬近日在社交平台分享了一張之前在希臘所拍的超辣比堅尼照，她身穿橘黃色比堅尼，上半身則用力把上圍表現得很豐滿，中間還有個蝴蝶結。但她卻被眼利的網民發現疑似有孕，而她亦表示有東西想與粉絲分享，但就拖了很多天才發布。

曾之喬身穿橘黃色比堅尼。（IG@chiaochiaotzeng）

曾之喬自2023年客串完《地獄里長》之後便沒有任何新作品推出，近一年處於休息的狀態，今日（15日）曾之喬在社交平台發文承認與老公前飛輪海成員辰亦儒榮升父母，她字裡行間難掩開心的感覺：「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼😆，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。」不少藝人朋友及網民都留言表示恭喜及送上祝福。

今日曾之喬在社交平台發文承認與老公前飛輪海成員辰亦儒榮升父母。（IG@chiaochiaotzeng

亦有不少的網民表示疑惑，曾之喬與老公辰亦儒結婚4年，但二人經常因工作而分隔兩地。辰亦儒大部分時間都在內地工作，只留下曾之喬在台灣，之前更曾傳出他們感情轉淡之說。今日她宣布有孕可證實二人感情仍然很好，沒有出現問題，而且亦榮升父母。

辰亦儒同曾之喬結婚後很少在社交平台曬恩愛。(ig@chiaochiaotzeng)

辰亦儒日前直播帶貨時突然落淚。（影片截圖）

辰亦儒完全不似40歲。（IG：@calvinchen777）

曾之喬（IG@）chiaochiaotzeng

曾之喬全文如下：

我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。



平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼😆，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。

（未來若有合適的機會，再跟大家分享一些難忘的過程🤍）



也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的😂。

（就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧🦶🏻）



真心感謝所有祝福我們的人。



謝謝所有關心我們，為我們開心的人。



謝謝所有的愛和支持。

