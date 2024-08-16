房祖名新歌獲人生最重要的兩個人賜字　歸零是人生寫照體會更珍惜

首位華人80後藝人上過CNN的，大概只有房祖名吧？但很遺憾是用不好的狀態揭露在大眾面前；我不會逃避曾經歷過的那些荒唐，因為沒有那些也不會有現在的我。也許大家的焦點不全然能單純地放在我的音樂創作上，但我只能專注在這件：我喜歡，也努力做好的事情上。其實我還是原來的那個房祖名，只是我懂了更多事情，對這世界看得更清晰，有更多的時間和能量做回自己認同的樣子，然後學會表達更多的愛，不讓在乎的人受傷害。最重要的是，此刻我只想用簡單的一首歌曲和你們交流，也許我們很難有相同的人生際遇，但一定有那一秒相同的深刻感受，喜怒或哀樂？在生命的某個當下片刻。生命的本質也許不需要像商品一樣有過多的概念包裝，只希望我的一句詞或一段旋律也好，能跟這世界上偶然聽見的那個你，一起深刻的活在當下。

房祖名推出新歌《尋光》。(公關提供)

房祖名剖白《尋光》這首歌的意義

《尋光》這首創作，是我在這十年來生命起伏中所創作出來的“年”記。



如果你想了解我，你可以在這些創作裡找到更貼近我的樣貌和狀態；如果你是聆聽音樂的人，我期待能和你一起在音樂裡分享我這段生命經歷的真實感受。



距離上一張作品，這十年來其實最大的改變並不是『我』，而是『我的世界』。



房祖名剖白《尋光》這首歌的意義。

專輯封面獲師傅李宗盛與母親林鳳嬌賜字

房祖名歷經波折與低潮困境之後，藉音樂創作再出發，單曲主視覺上可發現人生中兩位重量級貴人的勉勵與祝福。母親林鳳嬌對房祖名的付出與愛無庸置疑，30多年前給了他人生第一次的生命，現在再一次親筆為他寫下「房祖名」三個字希望他的第二次人生從此不同，雖然只是輕描淡寫的替房祖名寫下名字卻是意義重大，就像當年孕育賦予他生命，如今再一次期望房祖名能有全新的生命和出發！

母親林鳳嬌對房祖名的付出與愛無庸置疑。（VCG）

而房祖名音樂之路上的師傅李宗盛，則是不吝賜給徒兒「尋光」二字，雖然作風低調但還是望徒振作，傳訊勉勵房祖名：「做一個內心強大的人！」收到師傅鼓勵的房祖名感動不已，因為多年來堅持創作就是因為當年師傅的啟蒙，透過這次作品期許自己能不斷在暗中找尋，也在光裡前進，專輯名稱「尋光」兩字能收到李宗盛的提字，真的是意義相當重大，讓房祖名彷彿吃了定心丸下定決心要好好用音樂重新出發，不辜負這些愛自己的人們期望。

房祖名音樂之路上的師傅李宗盛，則是不吝賜給徒兒「尋光」二字。 (網絡圖片)

《尋光》MV的影像內容，除了房祖名長久以來想嘗試的生死題材與腳本構思之外，整體意義對於面對逆境之後歸零到底的他而言，也彷彿自己人生寫照，透過歌曲MV想傳達：「唯有在逆境穿越生死，才能體會一口氣的珍貴，把握每個當下活出精彩！」團隊特別拉到日光相對耀眼的南國墾丁拍攝達長達四天。

房祖名整體意義對於面對逆境之後歸零到底的他而言，也彷彿自己人生寫照。(公關提供)

全程以電影規格拍攝也是房祖名想把「尋光」詮釋到位的用心和誠意。

《尋光》MV中出現相當有味道的醫院場景，是特別搭建於大鵬灣的日治時代建物-本部連，這也是當地首度出借拍攝MV，深具歷史的場景提供拍片相當珍貴！對於MV中海底波光瀲灧的畫面，房祖名則想傳達：水能載舟也能覆舟的思考連結，因為人體的組成有超過70%的水分，雖然「水」造就了人，卻也可能毀了一個人。為了體現真實的水下影像，及垂死掙扎的溺水感，房祖名特地提前準備潛水訓練，導演也不計成本出動潛水教練與水下攝影組，浩浩蕩蕩開船出外海拍攝水中場景，只為真實呈現歌手創作當下想傳達的故事與張力！房祖名在MV中走出醫院探索，穿越荒涼日曬的沙漠，又跳入深海潛水，並詮釋掙扎溺水的畫面，整個拍攝過程都曝曬在南國炙熱陽光下，而海中場景親自上陣並無替身也具有相當程度風險，讓房祖名直呼：超硬！為了呈現最真實的共鳴與畫面真是整到自己！

房祖名則想傳達：水能載舟也能覆舟的思考連結。

《尋光》MV中的房祖名在醫院這樣生死交界之處醒來，隱喻人遭逢重大逆境如同死亡之後，更需要用必死的決心去體會一口氣的珍貴，而從英文歌名翻譯也延伸思考：尋光究竟是找尋光的源頭還是探究黑暗的意義？也令人玩味。而片中房祖名醒來當時的病人手環，以及溺水之後失而復得的手錶所顯示的時間，也都象徵了對房祖名具有意義的日期和時間點，值得大家在聆聽欣賞MV之餘去找尋其中的意涵！