吳文忻兩女入讀星二代知名私立小學　五官標緻文武全才曾演微電影

1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），突然自揭兩年前患乳癌，今年復發癌細胞更擴散至淋巴，令外界震驚。吳文忻婚後淡出娛樂圈多年，分別在2014年及2017年誕下兩名囡囡，完美遺傳媽媽演藝天份入讀星二代熱捧名校。



吳文忻確診乳癌復發擴散至淋巴 化療副作用折磨：有等死感覺

吳文忻（現名吳忻熹）與2名女兒感情要好。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）與2名女兒感情要好。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹），突然自揭兩年前患乳癌，今年復發癌細胞更擴散至淋巴正接受化療。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻悉心照顧並栽培9歲大女陳芊彤（Scarlet）和7歲細女陳施辰（Season），她曾在TVB節目《媽媽唔易「造」》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，因此將自己原名吳文忻改成吳忻熹，最後透過中醫調理身體，再由西醫刺激荷爾蒙，食排卵藥和打排卵針。

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒五官標緻，甚有鏡頭觸覺。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒五官標緻，甚有鏡頭觸覺。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒五官標緻，甚有鏡頭觸覺。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒五官標緻，甚有鏡頭觸覺。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒五官標緻，甚有鏡頭觸覺。（IG：@nat_ng_nat）

囡囡遺傳了吳文忻的靚基因，身材高䠷，大女是交響樂隊和合唱團成員，細女同樣有加入合唱團，大女Scarlet更曾被看中與吳忻熹爸爸吳朱榮合演紅十字會的微電影。二人同就讀受藝人熱捧、位於赤柱的聖士提反書院附屬小學，鄭中基女兒Emma、周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia及蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）等都曾在該校就讀。此校是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿1年，2024-25該校全年學費為92,500元。

點撃下圖睇Scarlet微電影精彩演出：

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吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒就讀星二代熱捧名校。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒就讀星二代熱捧名校。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒就讀星二代熱捧名校。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹）兩名女兒就讀星二代熱捧名校。（IG：@nat_ng_nat）