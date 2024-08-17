OneUp專訪｜《造星V》混血兩子因被誤當CP組團　力證唔止得個樣

《全民造星》舉行了5屆，誕生了共468名參賽者，見到MIRROR的成功，更多人都想搏得一張娛樂圈入場券，使「造星幫」成了近年樂壇一股無可忽視的勢力。《全民造星V》中，約廿人先後在比賽後入行，最新還有方智弘（Oscar）和賀邦（Bronny）！兩位當初在94強階段已被淘汰，一度意志消沉和自我質疑，不過現在就以男子組合OneUp形式重新出發，至於為何與對方組團，除了因為兩位都是靚仔混血兒外，更因為太熟絡而曾被當作一對，經理人曾問Oscar：「你哋係咪一Pair㗎？」之後便決定簽埋Bronny。不過市場上已有很多男團，更早出道的《造星》前輩也未必個個發展得很好時，OneUp又打算如何突圍？

形象：Eddy Chu

化妝：hongjai_ makeup

髮型：Franco Chung@ Leonardo 3 Hair Corner

場地：Mini Central



曾參加《全民造星V》的賀邦Bronny（左）和方智弘Oscar（右）組成了男子組合OneUp。（葉志明攝）

開始之前先幫大家認認人，深色頭髮的是Oscar、淺色頭髮的是Bronny。筆者當時看畢整輯《全民造星V》，但Bronny之前明明叫Bron，講到為何改了名，他就想出了一個小遊戲叫大家猜猜他改名的原因（睇到最尾揭曉）。

（1）朋友一向叫他「邦仔」，譯作英文就是「Bronny」，比較親切。

（2）爸爸來自New York（NY），所以在「Bron」後面加「-ny」

（3）之前自我介紹中英文名「賀邦Bron」，人們聽了都誤會他叫「賀邦邦」，所以叫Bronny比較易辨認。



Bron為何改名Bronny，文末揭曉。（葉志明攝）

組團前已是好友 曾因CP感被問：你哋係咪一Pair㗎？

連解釋改名都可以諗出一個遊戲，就知Bronny有創意有諗頭，OneUp這個隊名也由他構思，因為《造星V》落敗後，有種Game Over的感覺，但One Up在遊戲中有「多一條命」的意思，現時兩人重新出現在舞台、多一個出道機會，也正正是「One Up」。兩人在《造星》前已有不少共同朋友，所以都有睇過對方IG，不過說到真正認識便是第一日排舞，Oscar覺得很深刻，「以我認知大家都係禮禮貌貌，但係佢認識我嘅第一日，行過嚟就同我講，『喂！Hello，馬交仔』」難免令人覺得有點寸，但Bronny就笑稱：「冇咁負面，純粹我同大家想混熟啲。」不過他亦承認，論禮貌一定不及Oscar，「佢係鞠晒躬嗰啲，成日都Thank you thank you，我都有禮貌，但係我個禮貌係80%嘅時候，佢係150%！」

Bronny覺得Oscar欠缺自信，常常不知道自己優點，例如十分勤力和敬業，就算不熟悉的範疇都會抱著很虛心的狀態學習。（葉志明攝）

Oscar則佩服Bronny的創意，而且一Rap的時候彷彿頓時變了第二個人，很自信、很有魅力。（葉志明攝）

《造星》時期Bronny和Oscar已常常因「混血」被拍在一起，比賽結束後仍常常一齊影相、拍片，原來這亦促成二人組團的原因，當初經理人公司簽了Oscar，原本安排他一個人出道，後來睇完一條片卻決定要簽埋Bronny，Oscar說：「我IG有條片同佢去迪士尼玩，拍咗條Reels，我經理人睇咗條Views，就打嚟問我：『你哋兩個係咪一Pair㗎？』咁就答咗唔係啦，佢自己IG又有自己作嘅Rap，經理人睇到就覺得你哋兩個一個Rap一個唱，幾襯喎，拍埋一齊做一個二人男子組合好似OK，幾有火花喎。」

當初就是這條迪士尼片的「CP感」，令Oscar的經理人睇中可走組合路線。（Instagram：bronhalt、chiwangfong）

Oscar獨立發展變組團 Bronny曾怕對方介意分薄資源

Oscar於是致電Bronny問他意向，但代入Oscar角度去想，資源最初全數在自己身上，一組團就需要同人分，的確可能會感到不是味兒，他說最初確實都會有擔憂，又驚一有妒忌心出現組合就很難行下去，不會他很快便改變了想法，「喺我上台、錄歌、拍MV方面，有埋佢一齊，我哋兩個成件事會唔會順啲呢？」最後他覺得兩個人可能更有火花，就是都覺得做組合較好。

公司很快便簽了Oscar，安排他以個人身份出道，但經理人後來叫他招攬Bron做組合，他內心都閃過一下擔心資源分配的念頭，不過後來也認為組團出道更有火花，互相陪伴整件事可能會更順暢！（葉志明攝）

至於Bronny，《造星》後半年都沒有什麼曝光，所以一收到Oscar電話時，馬上有種很開心有人睇得起自己的感覺，不過都擔心對方會介意，「我好早已經知道佢係有呢個機會出道㗎喇，Solo變咗一個組合，好多嘢都分咗，資源、Fans或者鎂光燈，大家都變咗Share，佢介唔介意同我呢個人share呢？介唔介意資源分配唔係咁平衡呢？全部都係取決於佢。好彩佢好快就話OK，大家傾落去，佢都覺得組合幾好，尤其是同我添，因為本身同我friend時候，有個機會再做組合，個Chemistry會仲喺度，唔會覺得係夾硬湊埋一齊。」

由朋友變隊友，相處上當然有所不同，但兩位兄弟即使意見不合都不會鬧交，也不會放在心裡，而是講出來立即解決，Bronny也感謝Oscar：「就算我咁樣Ban佢，佢都會繼續畀Input，有好多Insight抌出嚟。」（葉志明攝）

否認靚仔開外掛 怕被指「賣樣」所以更努力提升實力

OneUp宣布出道時，傳媒資料都打正「混血兒」旗號，這無疑是這兩位男生最表層的一個賣點，他們亦的確因為這個特質被放在一起，因此不會抗拒被說「賣混血兒」，不過Bronny就希望大家除了最表層的溫血兒身份外，也慢慢會認識和注意到他們的作品，二人也會試著駕馭不同的音樂類型。《造星》時PA都問過兩位一條問題，問他們是否覺得自己很靚仔、是否由細到大都被讚靚仔，Bronny亦坦承經常被問，「如果唔係好怕羞咁講，其實係嘅，細細個就話『你咁靚仔，大個做明星啦！』但係自己覺得又未去到佢哋講得咁誇張，以前Edison到而家Jeffrey都真係好靚仔，自己未係嗰回事。」Oscar口徑也差不多，亦只能多謝大家讚賞。

Oscar的媽媽是芬蘭與香港混血；Bronny則是爸爸是英國人。（葉志明攝）

做藝人，靚仔這個先天優勢可謂「贏在起跑線」，唔打得都睇得，但Bronny就絕不覺得靚仔等同人生開了外掛，「如果靚仔係開咗外掛，我哋入咗十強啦！」Oscar聽完都「嘩」出聲，不過Bronny續說，正因為他們並沒有因外表就直入十強，才反映出大家的確很重視內在實力，「我哋都唔希望俾大家叫做花瓶，希望欣賞我哋本身有嘅嘢。」雖然聽落似風涼話，但筆者記得曾睇過一個訪問，Jeffrey說靚仔是障礙，因為很多人會覺得你「得個樣」、「靠樣」，所以他才要更努力去展示自己的實力，而且狀態不可以差，OneUp都怕被指「賣樣」，「絕對會！大家一定係睇個樣先，如果個樣同你實力有差距，或者可能靚仔程度有6、7分，實力得3分，啲人覺得你都係賣樣，所以接住落嚟我哋都真係要特訓磨練，繼續練啲技巧，將分數拉返平均。」

靚仔無疑是優勢，但亦很容易令人覺得冇實力，所以二人也積極地增值自己，希望將內外的實力都提升。（葉志明攝）

Bronny自細做模特兒 Oscar為新秀媽媽入行

憑得天獨厚的外型，Bronny小時候已經影過雜誌相，萌生了做模特兒的想法，到讀大學開始識打扮，就主動搵模特兒公司Casting，因而入行。Oscar則是因為睇完電視很想演戲，就想入行做演員，結果發生了糗事，「我上Facebook打『演員招聘』，搵到啲Post我就Send啲相過去，我仲好記得嗰時佢同我講要近照一張，因為唔識呀嘛，我就send咗張好近嘅相過去，真係咁近，淨係得個頭嘅啫！佢要我寫身高吖嘛，正常就喺E-mail下面寫埋，我直接攞支筆喺張相角落頭寫『17幾cm』，然後寫個名，最後好彩都有叫我去Casting，嗰次唔中嘅，之後慢慢大膽去Cast其他廣告，有一次中咗，就慢慢行呢條路。」

Oscar以為「近照」是近鏡的照片，而他寄去模特兒公司的近照，大概近到這個程度，自己都覺得搞笑。（葉志明攝）

Oscar想做歌手其中一個原因，與他的母親有關，原來方媽媽曾參加第二屆新秀，雖然首輪已不幸落選，及後因為很快就要成家立室生了5個小孩，無法再追夢，就得把希望寄托在幾個仔女身上，「佢都會係咁推我哥哥家姐出去，叫佢哋參加歌唱比賽，接多啲廣告，然後去到我，就由我嚟幫佢喇依家。」媽媽得知Oscar成為歌手後超興奮，每日都追問錄歌未、出道未、拍MV未、何時出Show……更24小時都播住OneUp的歌，絕對是頭號Fans。

相反地，Bronny從來都只是想做模特兒而非歌手，直至因為《造星》期間接觸到Hip Hop、寫歌，才改變了想法，「本身上《造星》都係想曝光，但係既然要表演，就攞自己鍾意嘅音樂、鍾意嘅興趣上去，第一次表演、第一次Rap已經係Audition嘅時候。」見導師當時都有讚自己，信心大了，監製亦找他幫手寫主題曲《前傳》Rap，他慢慢對寫歌建立了信心，「嘗試咗喺決賽舞台踩過個台，發覺舞台吸引力好大，就覺得之後都要做呢樣嘢！」

Oscar曾在《造星》十大最受網民關注短片中講到，若有機會出歌等於夢想成真，被問到現時是否已達成，他說：「以前聽人啲歌嘅時候，都諗會唔會開YouTube Music同其他平台會有我自己嘅歌出現，而家真係有，感覺行近咗一步！」（葉志明攝）

被捧作《造星》大熱卻極早淘汰 因期望落差大受打擊

ViuTV去年2月首次公布《造星V》94強參賽者，網民對兩位評價都相當正面，Oscar吸到近2千個Likes，讚他「三甲質地」、「講樣係頭兩位」、「冠軍相」，他個人檔案的一句「擅長傻笑」亦引起不少話題；另外Bron被指與不少藝人似樣，Frankie@MIRROR、關智斌、Jeffrey、陳家樂等，全部都是公認的靚仔，二人更獲不少傳媒評價他們是十強人選，然而，到5月節目出街，在評判極為鬆手的情況下，Bronny跌入復活區後卻復活無望，Oscar則更是首輪淘汰，連在復活區等的機會都冇。雖然他們未敢承認自己是「大熱」，但當初大眾對自己的期望如此高，最終賽果卻未如預期，對兩人而言，無可否認是一大打擊。

Oscar的《全民造星V》宣傳照。（ViuTV）

Bronny的《全民造星V》宣傳照。（ViuTV）

Bronny直認：「好打沉嘅，自己喺復活區坐咗成晚，會收到屋企人電話，身邊啲friend都會講，『OK啦，應該可以嘅！』連工作人員都叫我定啲嚟，『OK嘅，（評判）都鍾意你。』但係直到真係坐咗成晚，去到宣佈冇我名嘅時候，嗰下有少少崩潰，大喊，好彩鏡頭冇影到。呢一下打擊好大，期望落差好大，知道自己表演的確失準，但係冇諗過咁快就已經止步，自己都睇過好多集《造星》，覺得可能會行到更遠嘅時候，期望一有落差嘅時候，就自己受打擊囉。」而Oscar亦非常失望難過，尤其當很多人都覺得自己一定得、一定掂，最終表演卻未如理想，難免消沉了一段日子，「我落選嗰下已經係咁問自己，你係咪真係適合做呢一行，你係咪適合唱歌呢？你係咪冇天份呀？係咁質疑自己。」幸好兩人都慢慢調節心態，知道自己這刻未準備好，就繼續去練習，學結他、學唱歌、繼續做歌，為下一個機會做好準備。

雖然《造星》無法晉身60強對二人打擊很大，不過Bronny相對積極，只要收入維持到生計，他便繼續做歌，心想：「可能某朝一日有人睇得起自己呢？」而確實其努力也被經理人看見了。（葉志明攝）

市場多男團卻未感壓力 搵自己風格不會輕言放棄

兩位也並非只說不做，知道當初表演失準是唱歌和舞台表演技巧未夠精準，於是就學唱歌，終於在上月推出了第一首作品《Ten Outta Ten》，主題是講述兩位想做個滿分男友，願意付出最大真心。負責寫Rap詞的Bronny說：「我哋每一首歌都會擺Rap，將我親手寫嘅Flow同Rap擺落去，想將Hip Hop帶畀更多人認識！」《造星》成立至今已捧出了多個男團女團，單是同屆已有ROVER、MATCH，KC與Tsoul又以期間限定形式組跳舞組合出歌；而前幾屆除了MIRROR爆紅外，ERROR和P1X3L似乎都未在樂壇站得穩陣腳，面對市場日漸飽和，OneUp又要如何突圍呢？

新歌講滿分男朋友，Oscar自評自己算比較細心的類型。（葉志明攝）

Bronny坦言自己比較懶，談戀愛時未必容易察覺到女方情緒，不夠細心；但勝在情緒平穩會氹女仔，隨即被Oscar爆料：「佢口甜舌滑好叻㗎！」（葉志明攝）

Bronny外表似容易被覺得是「Fxxkboy」，他都被朋友誤會追好多女仔，不過他就表示自己其實很內斂害羞，「追女仔嘅時候人哋以為我呢句嘢對十個人講，但係我可能深思熟慮先至對嗰一個人講。」（葉志明攝）

Oscar會一直裝備自己，不讓自己滿足，每一個位都會再做努力，而Bronny就覺得要靠堅持和態度，「好多前輩都未係咁好成績嘅時候，對我哋唔會係一種壓力，唔會諗會唔會我哋都係咁，因為我哋好堅持自己做緊嘅嘢，知自己想點做，甚至乎可能組合嘅形式唔得，個人有自己音樂風格帶出嚟，又會有更多路向，畀大家見到我哋更多唔同嘅一面，所以唔會咁快就諗放棄或者唔得。」他又表示，多選擇對市場反而更好，「就算好多男團啦，大家都做緊唔同嘅音樂，對個市場係好事，更加知道多啲音樂Genre，有多啲嘢睇，可以更加認識到深一層音樂係點樣。」

雖然市場上的確很多男團，不過OneUp認為是好事，而自己都會創出獨有的音樂風格、繼續堅持，不會輕言放棄！（葉志明攝）

Oscar在這一行視呂爵安Edan為榜樣，「唱得，拍戲又得，做綜藝又得，好全能！呢個都係我自己想做到嘅嘢。」（葉志明攝）

Bronny沒有視任何特定對象為榜樣，覺得不同領域的人都有值得學習之處，例如Tyson Yoshi做自己的歌、Jeffrey又是從模特兒轉型歌手的成功例子、MIRROR不同人都有自己的音樂風格和路向，自己不停吸收，「每個人都睇吓有邊樣嘢啱自己，唔會話跟邊個嗰一條路。」（葉志明攝）

最後，揭曉答案，Bronny改名原因是（3），忘了是什麼？不妨拉上去再看。

