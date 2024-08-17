成龍再發文悼元奎憶相處點滴：比我大三歲，一起玩耍打架得最多

成龍在8月12日發文，證實知名導演兼動作指導元奎2年前因新冠肺炎病逝，享壽72歲。成龍和元奎同屬「七小福」成員，後來進入電影行業，成龍第一部做動作指導的戲，便是元奎幫忙擔任副指導，感情深厚。相隔幾日成龍再度發文，憶起與元奎多年來相處點滴，不勝唏噓。



知名導演兼動作指導元奎2年前因新冠肺炎病逝，享壽72歲。（影片截圖）

知名導演兼動作指導元奎2年前因新冠肺炎病逝，享壽72歲。（視覺中國）

成龍在微博上發出長文，指：「一起緬懷已經離開的元奎」。（微博截圖）

成龍和元奎同屬「七小福」成員，後來進入電影行業，成龍第一部做動作指導的戲，便是元奎幫忙擔任副指導，兩人互相支持和陪伴，並肩合作了多部電影。元奎後來成為知名的動作指導、演員、導演，在好萊塢有很好的發展，成龍也為他感到開心和驕傲。

成龍與元奎感情要好。（成龍微博）

成龍與元奎感情要好。（成龍微博）

成龍15日在微博發文，曬出和師兄元奎年輕時的合照：「元奎，在元家班裡比我大三歲，按照師兄弟的輩分來講，他是緊挨著我前面的師兄，所以我們當時在學校裡一起玩耍得最多，打架也打得最多。長大後進入電影行業，我第一部做動作指導的戲，是元奎幫我做副指導，在這段青澀時期彼此互相支持和陪伴，我們就這樣並肩合作了多部電影。元奎後來成為知名的動作指導、演員、導演，在好萊塢也有很好的發展，有著自己的代表作品，我們大家都很為他開心和驕傲。在元家班65周年的聚會上，大家在緬懷逝者的環節，提到元奎的名字，往事歷歷在目……我想應該單獨為他寫一段文字，紀念我們一起渡過的青春歲月。元奎，一路走好，永遠懷念你。」