披荊斬棘｜向佐揚言要退賽激嬲隊友　林志玲老公AKIRA自責喊

內地綜藝節目《披荊斬棘2024》日前正式開播，引起不少關注。其中，向佐因跳舞難題而怕拖累隊友，最終下定決心透過發簡訊通知大家要退賽，令到團員之一的日本歌手雅（MIYAVI)相當租生氣，在鏡頭前教訓向佐，而同隊員的林志玲老公AKIRA（黑澤良平）更因自責而流下男兒淚。

向佐最終遭淘汰。（《披荊斬棘2024》微博圖片）

黑澤良平、雅、樂團二手玫瑰主唱梁龍以及向佐在一公舞台上組隊，然而在節目導演看彩排成果時，他們的舞蹈被批評跳得不整齊，等別是向佐更需要跟上進度，導演表示：「你們是一個團隊，三個人再怎麼強，有一個人做不好，那這個團隊的工作，它就是不及格的。」經過導演的批評後，黑澤良平亦似乎感到自責，而在鏡頭前流下了男兒淚。

林志玲老公黑澤良平流下男兒淚。（林志玲微博圖片﹑微博圖片）

隨後，在大家商量要如何做得更好時，向佐就突然離開，隨之沒多久就向隊員們發出簡訊表示不想拖大家後腿而退賽，當下雅聽後心急如焚，立即出去尋找向佐問個明白，當他見到向佐後立即抓着他的衫領，似乎表達不滿情緒表示：「他（黑澤良平）花了十五個小時陪你練舞，那你為甚麼離開？」而向佐則表示：「我很對不起，我沒有離開，我只是想你們表現更好，我非常愛你們。」隨後雅更為激動表示：「我們也愛你，所以才會那麼說。」而黑澤良平、梁龍則在旁安慰他們二人。

雅似乎對向佐不滿。（微博圖片）

大家情緒都不好。（微博圖片）

最後，雅希望向佐可以留下來一起解決問題，而向佐最終也答應，四個人才重拾信心。而在一公舞台上，向佐的成績不如理想而遭到淘汰：「很開心從初舞台到一公，遇到和認識到世界各地不同地方的好兄弟，感謝他們，然後也希望，接下來的2345公，他們可以得到很好的成績。大家加油，也感謝大家對我的鼓勵，謝謝。」同時，他亦對於雅抓着他衫領的畫面作出解釋：「請大家不要扭曲事實、我想並不是任何一個人不開心、而是我自己和自己內心掙扎一段過程！也感謝幾位哥哥苦心拉我回來！事實也這是這樣、當時大家情緒都很激動、所以通過畫面大家又可以有好多想像空間、但其實私底下我們幾個感情非常之好、希望大家可以暫停這些重要，但已經過去的事實、好好祝福他們吧、希望他們得到好的成績。」