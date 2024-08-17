試當真發布影片疑取笑Anson Lo舞技　掀起退訂閱風波終跪低刪片

YouTube頻道「試當真」一向深受廣大年青人熱愛，另外更設有會員頻道「認真毛」。最近「認真毛」發布了一條影片標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，而影片的主角正是MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)於《Hey Hey OK!》MV的熱舞片段畫面，因此讓網民質疑發布此片段的動機是否為了取笑Anson Lo的舞姿，瞬間激嬲某部份支持Anson Lo的會員退訂閱，而影片最終已經刪除，不過討論熱潮還未減退。

YouTube頻道「試當真」一向深受廣大年青人熱愛。（試當真 / YouTube截圖）

「認真毛」發佈了一條影片標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」。（網上圖片）

激嬲會員退訂閱

有網民在社交網發文寫上：「做咗3年幾認真毛，琴日睇到呢條會員片退左會員，我接受到black mirror，接受到12怪盗研討會，接受到成班員工睇完12怪盗恥笑套戲（會員片），而如果呢段搞笑片係撈live唱歌走音我都接受到（雖然都好針對性咁恥笑，但勉強仲可以接受），但宜家呢條恥笑撈跳舞真係底線，可能覺得唔會有神徒係會員啦，但放呢條片做忍笑挑戰個個人心地真係極差，有條拍手片笑人盲同無手其實都心地極差。」

之後該名網民繼續指：「佢地(認真毛)remove左條片了，我唔會del呢個post，我出呢個post原意係抒發，因為試當真我都支持咗好耐，而令神徒知道呢件事就更好，我唔係被動地佢del咁我都del啦！如果真係推到撈知道/件事搞大咗，都唔係一件壞事。」之後有不少神徒(Anson Lo粉絲）相繼留言，表達對於影片的不滿：「邊度可以舉報佢？」、「我唔係會員，唔該幫我舉報埋我果份。」同時亦有網民勸喻試當真老闆游學修：「唔好成為自己討厭嘅人。」

網民質疑發佈此片段的動機是否為了取笑Anson Lo的舞姿。（網上圖片）

網民繼續指：「佢地(認真毛)remove左條片了，我唔會del呢個post」。（網上圖片）

有不少網民相繼留言，表達對於影片的不滿：「邊度可以舉報佢？」（網上圖片）