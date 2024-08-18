陳秋霞陳秀珠聚會　二人曾與馬來西亞富商相戀下場截然不同

鍾鎮濤的舊愛陳秋霞自1981年與馬來西亞百億「鋼鐵大王」兼拿督鍾廷森結婚便淡出幕前，長居馬來西亞。日前，她來港宣傳新書，亦抽空與相識多年的好朋友陳秀珠聚會。照片可見，二人都Keep得非常好，氣質超然。

兩位私下好老友！（截圖）

陳秋霞早在17歲就以歌手身份出道，氣質清純脫俗，大受歡迎，其後更展開演員生涯，1977年只有19歲的她憑首部電影《秋霞》獲得台灣金馬獎「最佳女主角」，創下了當時演齡最短的影后紀錄。而陳秋霞在拍攝期間更與男主角鍾鎮濤擦出愛火，當年二人被視為圈中的金童玉女，但其後他們因聚少離多，感情轉淡，最後分手收場。其後，陳秋霞與馬來西亞富商鍾廷森相戀，有「鋼鐵大王」之稱的鍾廷森身家過百億，1981年陳秋霞結婚後退出演藝圈，隨老公移居馬來西亞，相繼誕下三名女兒，專心相夫教女。

陳秋霞（Chelsia）日前Post出當年的婚照，慶祝結婚41周年。（Facebook@陳秋霞）

陳秋霞與馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森在1981年結婚。（視覺中國）

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而陳秀珠近年處於半退休生活，她於1990年代初亦曾到馬來西亞經商，又與當時的男友馬來西亞最富有的人林梧桐之子林致華開四川小食快餐店。到1999年陳秀珠突然傳出世美國誕下囝囝陳迪加，但一直未有透露兒子生父的身份。陳秀珠曾接受黎芷珊主持的TVB訪談節目《單對單》中，談到當年毅然決定獨自誕子，兒子至今都不知道爸爸的身份：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。

陳秀珠在80年代成為當家花旦之一。（網上圖片）