何伯何太未夠半年就玩完？　山盟海誓都不及一個錢字｜任噏亂評

何伯與何太繼續成為港人茶餘飯後的話題。由於何伯有450萬元積蓄，不少市民都關心何伯住何太的公屋單位有否違規，房屋署亦透露曾多次提醒承租人辦理加名手續，但何太為追討450萬堅拒將何伯的名字加入公屋，近日兩人頻頻換酒店避規管，直到搬至內地酒店時，更被內地網民揭露居住酒店的位置。



何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（截圖）

網上亦有人指新何太已經結過3次婚，更有一個18歲的兒子，對此何太直認不諱。（截圖）

何伯何太感情生變？

日前兩人開Live時，有網民問道「是否XX酒店」，76歲的何伯更猶如「鬼拍後尾枕」一般承認，激到何太大動肝火狂鬧：「你冇用㗎你，唔好出鏡呀你。你認真害死人呀你，我救咗你幾多千次。我對你太失望啦，教唔精嘅點解呀？」其後何太聲稱房間被撳鐘敲門，有網民推斷可能是公安找上門。而直播亦由分享生活變成家事現場，何太不斷大罵何伯。

日前開直播，何太狂鬧何伯。（截圖）

何太曾揚言：我當佢係寶

還記得何太在《東張西望》中表達出對何伯的關心和愛護嗎？何太對何伯子女「拋棄」他的行為感同身受兼憤怒，指就算兩公婆沒有錢也好，也可以「返大陸擺地攤煎牛扒」，並揚言：「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」更在節目中表示兒子曾表示可以放棄讀書，打工養何伯。

《東張西望》不斷追訪何伯及何太，間接捧紅他們。（電視截圖）

何伯：邊個女人呃我，我一定睇得通

何伯又曾說過：「根本我就挑通眼眉，邊個女人呃我，我一定睇得通。我10幾歲嚟香港，我跑過江湖，我知㗎！我認為佢老實，靠得住，咁咪娶佢。」可惜半年都未夠，兩人感情就生變，如今看來，實在令人哭笑不得。

有情人終成眷屬

對於何太來說，現在的情況是「求仁得仁」。先假設「她是真心愛何伯，不求任何名與利」吧，那麼現在這個狀態應是她最想要的。因為基本上，他們每天都是出雙入對，何伯更任憑她怎樣對待責罵，都始終愛着她而不肯分開，又可以一齊去深圳酒店Staycation「一晚5次」。閒時一齊開直播與網民來個盡訴心中情或分享生活，更有機會名利雙收，豈不美哉？

畫面好刺激呀！（截圖）

理想很美好，現實很骨感

不過，事實卻並不這麼美好。從何太堅拒加何伯個名入公屋開始，就間接否認了這一段「真愛」。試想想，如果她最終的目標就只是何伯的450萬「棺材本」，那麼除了守在何伯身邊之外，基本就沒有其他事可做，簡單地說就是：「得到佢個人，得唔到佢啲錢。」而最重要的一點就是何伯已年屆古稀，屬「人老病痛多」，生產力較低的年紀。再難聽一些地形容，何伯對於何太來說，就只能提供情緒價值與陪伴，也不能在經濟上有什麼作為。如果兩人之間沒有「愛情」，無疑對何太來說是痛苦的。

何伯及新何太開直播都受到網民狙擊。（截圖）

何太目標已經唔係450萬

再引申討論，其實何太自知已再無可能得到那450萬，否則她就會訴諸法律，找律師從民事追討。而何太在發現「何伯何太」能夠吸引網民關注及討論，從而令自己成為所謂的「流量密碼」後，她就順應大家「食花生」的心態，幾乎每日開直播製造話題。

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（截圖）

咁樣做就可以翻身？

現時何伯何太的境況無疑是落難被迫住酒店，那怎樣才可以解決困局呢？或者答應將何伯的名加入公屋是一個方法，之後就可以每日在公屋開live秀恩愛，日日耍花槍都可。

按照現在「何伯何太」在網上的熱度，趁機收錢直播帶貨，例如賣海狗丸、情趣用品、家品雜貨、珠寶首飾，甚至是賣牛扒均可。現在流行北上消費，也可以學網紅北上探店兼Staycation，但他們首先要做的是，需要向網民證明自己與何伯「真心相愛」這個大前提下，減少黑粉及被檢舉的次數，「洗底」才有可能得到產品，廣告商支持。

不過，首先何太要答應將何伯的名加入公屋，將一半公屋分給何伯......