專訪｜白彪曾九個月無嘢撈　靠賣手袋花生糖養家：稍為賺到錢都賣

現年76歲的資深演員白彪，縱橫影視圈超過半世紀，講起這個名字，年長劇迷自然會聯想到《射鵰英雄傳》的第一代「郭靖」；不過，年輕一代的觀眾對他也並不陌生，無論是《愛·回家之開心速遞》的古惑富豪「雷公」，還是《香港愛情故事》的典型大男人「陳漢聲」，白彪都演得入型入格，為他在無綫台慶頒獎禮上奪得「最佳男配角」。

白彪早前接受《01娛樂》專訪，不但暢談了演藝生涯的高低起跌，還分享了其小時候的「曳嘢」，不要看他外表忠厚，但原來都曾經做過街童，偷竊、劈友、吸毒樣樣做齊，更險入歧途。



場地：中環迷你酒店

白彪接受《01娛樂》訪問，分享逾半世紀的演藝生涯。（陳釗攝）

小時候居住環境惡劣 墳場都睡過

白彪小時候隨父母由廣州移居香港，最初住在紅磡觀音廟旁的鐵皮屋，屋企由自己攞木板和鐵皮搭建而成，四兄弟姊妹與父母及外婆，一家七口同睡一舖床。雖然後來搬出鐵皮屋，但居住環境未有太大改善，全家人住在板間房非常擠迫，又有床蝨咬，於是白彪與弟弟魚頭允（劉允）一到晚上，就會出去找地方睡，他笑說：「除非係冬天，嗰時夏天每個𡃁仔都係咁，所以要霸位，大家都係瞓𥱊枕屐冚報紙。」

有次，白彪與一大班𡃁仔去大埔摘生果，殊不知玩到晚上迷路，那時大埔還是很荒蕪，回不了市區，走著走著累了便就地睡，「開頭見石屎地幾舒服，後來我細佬話，大佬，墳場嚟㗎，走喇！但黑媽媽走得去邊，愈走愈多墳場，最後索性喺度瞓喇，但唔驚就假嘅。」

白彪回憶小時候貨車都瞓過，還被貨車司機整蠱，早上特意不叫醒他們，把他們由旺角車出尖沙咀。（陳釗攝）

白彪與胞弟魚頭允（劉允）感情要好，兩人在各自的演藝範疇都有亮麗的成績。（視覺中國）

曾被誘惑吸食白粉 慶幸沒有染上毒癮

白彪自細不愛讀書愛踢波，12、13歲時經常在李鄭屋邨球場流連，他說當時那裡龍蛇混雜，有白粉檔、賭檔，他們去球場踢球，經常會遇到所謂的黑社會大佬到球場「收𡃁」，他當然也遇過，「如果嗰時唔跟（大佬），就冇得踢波，仲要見鑊大鑊，咁當然驚啦，但又鍾意踢波，唯有跟，我仲記得我嗰個大佬叫肥仔偉，佢成日畀雜差打到黐肺。」

行走「江湖」期間，白彪還試過被人誘惑吸白粉，對方把加入了白粉的香煙給他們吸，「我哋叫『打高射炮』，有啲人吸幾口就上癮，幸好『導』唔到我上癮，我試過一啖，味道好似屎坑咁臭；還有啲人喺廁所『追龍』，即係擺粒『紅丸』放喺錫紙上面燒，呢個我冇試，咁鬼骯髒，唔好搞我。」白彪現在回想起來仍慶幸當時沒染上毒癮。

白彪慶幸沒有染上病癮，表示親眼見過有人本身屋企買賣外匯，環境不錯，又高大威猛，後來因沾上毒品，變成道友，無曬廉恥。（陳釗攝）

劈友偷竊樣樣齊 酒吧打手都做過？

白彪又笑指𡃁仔時英雄主義，三五成群，大佬叫「係佢啦」就劈，但又未到刀光劍影，只是用上鐵尺，木棍、單車鏈，有次試過扑穿敵方的頭獲大佬讚賞：「叻仔，好嘢，你『紮職』了！」，「偷竊都試過，嗰時𡃁仔唔覺得偷竊係一回事，生活物資又短缺，經過雜貨舖，嗰啲生果、雞蛋，順手攞個就走。」

由於略懂功夫，同學開酒吧便找他幫手，笑問到是否叫他做「睇場打手」？白彪笑說只是侍應生，不過那年代是會有人來收「陀地」，但他們覺得為甚麼要給，於是互相靠「嚇」鬥惡，後來真的有班人來「掃場」，說要幫他們「裝修」，「嗰時我哋有班師兄弟，知道有人嚟掃埸，我哋將啲架生擺晒喺枱底，因為唔知人哋咩料㗎！點知嚟到嘅時候有個識嘅，對方即刻話：『識嘅識嘅，大家自己友，唔好搞』，後來大家一齊飲酒，全場酒水我哋包。」

白彪自言小時候都幾壞。（陳釗攝）

報考邵氏武打演員訓練班 與狄龍是師兄弟

其後，白彪跟哥哥學做製衣較車師傅，有日對方看到報紙刊登邵氏招武打演員訓練班，問他可有興趣投考，白彪覺得好像不錯，對此也感興趣，加上本身懂國術、西洋拳、泰拳，所以體能、反應這些都難不到他，最後成功被錄取，同期師兄弟還有：陳觀泰、狄龍、陳惠敏及高雄等。

進入訓練班後，白彪跟林蛟學師拍武打戲半年，包括刀槍劍戟、拳腳、滾地、彈跳力和反應，訓練是非常嚴格，「我同狄龍係下午班，嗰時佢已經拍張徹嘅戲，係公司選定嘅男主角，佢入嚟深造。當然羨慕，不過佢無擺款的，以前成日一齊食嘢做gym，去學空手道，嗰時狄龍都好百厭，好鍾意打架，佢亦好鍾意揸電單車，阿龍係唔錯的。」

原名叫劉國榮的白彪，表示當時接拍了一部電影《八步追魂》，裡面有兩個角色，一個叫「青龍」、一個叫「白彪」，導演問他有沒有藝名，他說沒有，然後對方叫他用這個威猛作藝名，自始「白彪」一直用到現在。（陳釗攝）

初入行做替身：無人敢講唔得

當時為了得到導演和武術指導賞識，大家都拼盡博表現、博出位，白彪記得有次要從三樓跳下來，武術指導就問他：「你得唔得？」白彪笑言：「死人都話得喇！但嗰時嘅設備無依家咁安全，得三張厚嘅榻榻米和一張海綿墊，上到去，導演話：『準備，camera，跳！』當我衝過去準備跳嗰一刻：『導演，等一等先』，其實自己腳軟，但最後都死就死啦，跳咗落去。嘩！成個人Chok一Chok，好似同你舒筋活絡咁，好彩又無事。無人敢講唔得嘅！如果唔得，你以後就係企後面第二、第三排。」

做替身，很多時會有預料不到的情況可能會發生，白彪憶述有次拍電影《十四女英豪》做何莉莉替身騎馬，此前他是完全沒有騎馬經驗，但又要說會騎，而且他的拍檔還是一隻「臭馬」，他說馬很聰明的，知道你不懂騎術就會耍你，「我一上馬，隻臭馬已經係咁彈我，然後仲溜韁，跑去啲樹林用樹枝擦我，我當時死到攬實，因為一跌就大件事，卒之溜咗10分鐘，隻臭馬去到懸崖邊先停，但我啲頭套、衫已經甩晒，嬲到我落馬即刻打佢，害到我咁慘。」

白彪全身留下不少「戰績」，值得大家尊敬。（陳釗攝）

跳出訓練班外闖 赴韓做替身斷腳傷最重

白彪直言訓練班得幾百蚊月薪，賺不了錢，於是跳出來闖，身兼龍虎武師、助理武術指導和替身，「70年代龍虎武師75蚊一日，我哋嗰時一日兩組，仲做埋替身，一日起碼都賺幾百蚊，嗰個年代已經好犀利。嗰時問導演拍咩嘢，就得兩個字『大打』，日日打，由朝早7點打到夜晚9點，試過30招一個鏡頭直落，跳枱、轉身、做反應，足足NG30次先OK，一日拍20個鏡頭，你可計計打咗幾多，嗰時啲毛巾衫，濕完又乾，乾完又濕，中暑都要被導演窒：『你條死仔，噚晚肯定唔知去咗邊度威啦！』我心諗：『頂你個肺吖！』」

白彪當年曾離開邵氏外闖，一人身兼多職，雖然辛苦，但賺不少。（陳釗攝）

講到受傷，白彪直言很多，嘴唇、手㬹、膝頭位留下不少「戰績」，但傷得最甘的一次要數到當年去韓國拍武打片斷腳，他說當時韓流還未盛勢，韓國人視他們是「Hong Kong Movie Star」很崇拜，「嗰次我要喺棵30幾尺高嘅樹上跳落嚟，我哋喺香港係用新奇士橙嗰種大紙皮盒墊住，但韓國只得好細嘅即食麵紙皮盒，唔用就無，再整幾張榻榻米和破爛棉胎，鋪嘅地方好細，我喺樹上望落去好似手提電話咁細，跳下來聽到『呱』一聲，左腳直插落去，感覺好似觸電咁，我就知大件事，成隻腳腫咗，但最後我都無去睇醫生，只係敷咗雲南白藥，再用板夾實固定位置，喺酒店呆咗個月，英雄主義嘛，邊會去醫院。」

白彪傷得最甘的一次要數到當年去韓國拍戲。（《唐手跆拳道》劇照）

要從3層樓高嘅樹上打筋斗落地，結果左腳直插下去，以致斷腳。（《唐手跆拳道》劇照）

功夫片式微 九個月沒工作

後來李小龍離世加上濫拍，功夫電影熱潮急跌開始式微，令白彪事業遇上從未試過的困境，試過9個月無工作，他坦言當時剛結婚生女，情況都幾慘，只能靠吃「穀種」（積蓄），及與朋友夾份賣東西養家，手袋、花生糖都賣過：「總之咩都賣，稍微賺到啲錢都賣。」最後白彪捱過了這艱難的九個月，同時幸運遇上佳藝電視（佳視）開台，邀請他演《射鵰英雄傳》中的郭靖，成就他人生中一個最具代表性的角色，亦是電視上第一代真人版郭靖。

在動作電影開始式微那段時間，白彪遇上事業低潮期，他說當時9個月沒有工作，情況都幾慘，幸之後遇到「郭靖」一角。（陳釗攝）

成第一代「郭靖」 獲金庸親自認可

白彪稱當時收到《射鵰英雄傳》監製林念萓電話，問他有沒有興趣參演，他當時心諗經歷九個月沒工作，「仆都去啦！」起初還以為是否演「江南七怪」，但當知道演「郭靖」、第一男主角時，連他自己都不敢相信，而湊巧的是，他受傷待在韓國的時候就已經一直在追看這小說，覺得很好看，有面試機會當然試，最後也成功被選中，「我話我似咩？佢話啱你做了，因為你個樣夠戇居。」

白彪稱當時被選中演電視上首位「郭靖」後，無需讓金庸先生先過目，但後者在拍攝時有親自來探班，並跟他說：「佢話：『這個角色剛剛好，是你了。』我話：『吓，真的？』佢覺得我都適合戲入面『郭靖』嘅性格。」 能夠得到作者的親自認可，白彪除了鬆一口氣，當然感到非常開心。

白彪早前與羅樂林、劉丹、米雪出席《俠之大者—金庸百年誕辰紀念》活動。（葉志明 攝）

白彪與「郭靖」原來早前結下緣分，他說當時在韓國拍劇受傷那段時間，就是看《射鵰英雄傳》，覺得非常好看，沒想到自己可以演上「郭靖」。（《射鵰英雄傳》截圖）

《射鵰》拍足七日沒得睡

白彪回想當年拍《射鵰英雄傳》開心又驚險，由於是電視台第一次拍武俠劇，所以台前幕後都在摸索中。他很佩服佳視，竟然夠膽拍了七集存貨就出街，因為劇集頭幾集，劇組拉大隊到韓國取景拍攝，單單一場「雪地鋤奸」，講丘處機踏雪無痕的戲份就已經拍了幾天，所以當刻大家都覺得：「唔係呀嘛？好容易就一日，播完都未拍完」。

當時上頭下令他和飾演黃蓉的米雪不准回家，吃住都在公司的休息室。白彪直言試過連續七日開工拍攝沒正式睡覺，只能趁轉燈位時偷補眠兩小時，記得在拍「華山論劍」時，他已經快頂不住，要借助打狗棒撐著，然後不停打瞌睡，叫身旁演員如果到他的鏡頭，就撞一撞他。

白彪稱當時為趕拍《射鵰英雄傳》，他和米雪被下令不准回家。（《射鵰英雄傳》劇照）

白彪是電視史上唯一一位三度演「郭靖」的演員。（《射鵰英雄傳》截圖）

拍攝菲林沖壞 轉Live形式驚到震

不過令白彪最深刻的都是拍攝過程中的一件蝦碌事，他說那個年代未有數碼，還是用菲林拍攝，有場戲他們辛辛苦苦完成後，菲林竟然沖壞了，而且還是中間的戲份，如果不要，上頭下尾就不能接上，於是上頭就下令以Live形式演出，不能出錯，對白不可以講錯，「好彩第一句對白唔係我講，係另一個演全真教道士的演員講，佢就慘囉，係咁喺度騰。當時廣告時間準備結束，導演倒數後一揮手就演，但嗰位演員竟然唔記得對白，鏡頭即刻轉給另一個演員，大家都驚到手騰腳震。」

白彪難忘當年以直播形式補救其中每一場戲。（《射鵰英雄傳》截圖）

白彪直言「郭靖」這個角色帶個他很多，另外《天龍訣》也是他代表作之一。（陳釗攝）

「郭靖」受歡迎 成人生轉捩點

劇集當時非常受歡迎，白彪亦憑「郭靖」一角一炮而紅，最記得當時每晚一到劇集播出的時間，全個徙置區都一起播住《射鵰英雄傳》的主題曲，笑言真的有點飄飄然：「原來係咁正！嗰時出街大家見到面，『彪哥，影張相、簽個名吖！』（有冇遇過瘋狂粉絲攬住你？）有呀，嗰陣時係好瘋狂。」

彪哥稱當時資訊沒現在發達，粉絲與偶像就是靠書信通訊，而他在公司的信箱，每日都被粉絲的信塞爆，後來已經多到要找助手幫手回覆，「呢個角色真係帶畀我好多，亦係我人生嘅轉捩點，奠定咗我喺演藝界嘅角色。」

與古天樂合作《神鵰俠侶》 激讚「無得頂」

其後，白彪再演過兩次「郭靖」，第三次則是古天樂和李若彤版本的《神鵰俠侶》。白彪自言也非常這個中年版「郭靖」，很有大俠風範。問到當時的古天樂是否都是那麼Cool？他笑言：「係呀，佢個人係咁，但嗰時一拍，我已經知道古仔無得頂，因為佢有嗰個風範和氣質，日後一定係不得了！李若彤都很好，有小龍女嘅氣質。」

白彪續言這個版本的《神鵰俠侶》在內地很厲害，至今他到內地工作大家還是說：「『郭大俠，郭大俠來了！』因為嗰個時候，內地人睇我就係呢個『郭靖』角色，去到愈偏僻嘅地方就愈勁。」

白彪當年與古天樂合作《神鵰俠侶》，已覺得對方「無得頂」。（《神鵰俠侶》截圖）

劇集在內地爆紅。（《神鵰俠侶》截圖）

演《愛·回家》「雷公」過足戲癮

隨住年紀增長，昔日的男主角郭靖慢慢變男配角，甚至是一些小人物角色。白彪坦言沒得掙扎，這是順利成章，「總之有個戲適合你，啱你演，你去發揮就OK了。」正正是這個心態，白彪在2020年第3次重返無綫，讓他迎來事業的「第二春」，無論是《愛·回家之開心速遞》中的「雷公」，還是《香港愛情故事》中的「陳漢聲」，都大受歡迎，成功令一批年輕觀眾認識到他。

白彪透露當年《愛》劇監制和珍姐曾勵珍找他，希望他和羅樂林這對昔日的郭靖和楊過，在劇中演鬥氣冤家，看兩個癲佬一起會擦出什麼火花，沒想到觀眾又真的那麼喜歡，「唔想人哋覺得我只係識演忠厚，原來『雷公』呢啲咁古惑都得嘅，於是就去嘗試一下，演得好過癮，呢個戲係隨我發揮，演得好開心。」

白彪稱「雷公」一角過足戲癮，他更為角色留鬚，這個鬍鬚look也為他帶來好運。（陳釗攝）

白彪和羅樂林這對昔日的郭靖和楊過，在《愛·回家之開心速遞》中演鬥氣冤家，深受觀眾歡迎。（Instagram圖片）

73歲得獎不覺遲 沒想過退休

而《香港愛情故事》更加厲害，白彪憑劇中「陳漢聲」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」。為了演活這個市井「麻甩佬」，白彪特意到屋邨留意退休阿伯的動靜，來揣摩角色。雖然入行超過半世紀才得獎，但白彪並不覺來得太遲：「其實我覺得做呢行最緊要碰唔碰到好嘅劇本，後面嘅人畀唔畀機會你，但你首先亦要做好自己，做好準備，當機會嚟到嘅時候，我就可以隨時發揮。」白彪直言沒想過要退休，現在的狀態很好，遇到喜歡的便去演，如果不適合就休息一下，「仔女都有叫我退休，但我覺得未到呢個時候，自己仲可以繼續玩。」

《香港愛情故事》的「陳漢聲」，是白彪近年最喜歡的角色，他事前更做足功課。（《香港愛情故事》劇照）

白彪還憑《香港愛情故事》中「陳漢聲」一角，贏得「最佳男配角」。（視覺中國）

在逾半世紀的演藝生涯中，白彪曾效力佳藝電視、麗的電視、無綫電視、亞洲電視、HKTV及ViuTV，可以說在香港所有電視台都留下足跡。而數到感受最深，白彪表示是佳藝電視，給了他一部《射雕英雄傳》成為轉捩點，當時因拍攝曾在那裡化妝間住過半個月，而且台前幕後關係融洽，有家一樣的感覺。

當年身為佳視當家小生，白彪表示最高峰時試過拍劇七日七夜沒睡覺，試過有次拍戲在垃圾堆旁邊，由於他太睏頂不住，烈日當下在那垃圾堆旁的小空地睡著了，睡得像「死豬」一樣，大家都知他累透，不敢打擾，笑言如果別人不知道，應該會把他當垃圾一起掉低啊。這個經歷至今仍令他非常深刻。

白彪曾效力多個電視台，當中還是佳視給他感覺最深。（陳釗攝）

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