試當真取笑Anson Lo舞技引罵戰　Ben Sir：係都要道歉，點道呀？

YouTube頻道「試當真」一向深受廣大年青人熱愛，另外更設有會員頻道「認真毛」。最近「認真毛」發布了以「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」為標題的片段。當中有MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）在《Hey Hey OK!》MV的熱舞片段畫面，引起大批「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）退訂閱及網絡罵戰。雖然「試當真」已發文道歉及刪除影片，不過討論熱潮還未減退，而Ben Sir（歐陽偉豪）亦就事件作出評論。

YouTube頻道「試當真」一向深受廣大年青人熱愛。（試當真 / YouTube截圖）

「認真毛」發佈了一條影片標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」。（網上圖片）

今日（17日）試當真透過社交網急發文道歉，指影片已經下架。（網上照片）

事件持續發酵，Ben Sir（歐陽偉豪）在Facebook發文表示：「娛樂圈爲觀衆提供笑料，引觀衆發笑，藝人互相取笑，例如盧海鵬、廖偉雄模仿羅文、張國榮、徐小鳳逗觀衆發笑，從來沒需要向被模仿明星及其歌迷道歉。退一萬步，我開親子講座，即場笑老母做老母，尚且都不用道歉。星嚟架（我講我自己)，道咩歉？再退十萬步，係都要道歉，點道呀？"對不起，笑X你" 咁呀？」

事件持續發酵，Ben Sir（歐陽偉豪）在Facebook發文。（Facebook）

有大批網民都認為「試當真」只是為觀眾帶來娛樂，根本無必要道歉，並指：「其實我覺得不用道歉 但你開得人地玩笑，人地粉絲唔鍾意而退訂，也是很合理的 2邊都冇問題」、「極權專制禁聲的影響力」、「太盲撐只會害到個偶像」、「「道歉文化」漸漸形成」、「黎明走音片係要唔要道歉？」。另外，亦有不少網民擔心Ben Sir會被Anson Lo的粉絲攻擊。