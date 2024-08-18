Anson Lo未因被試當真嘲笑而感不快 ：任何評論都對自己有幫助

YouTube 頻道「試當真」推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，要一眾參賽者看搞笑片段鬥忍笑，但有神徒發現當中竟Anson Lo嘅新歌《Hey Hey OK!》MV，有感偶像被作笑點，大批神徒嬲到退訂閱該頻道。

Anson Lo 與Edan 、Jeremy 現身澳門酒店水上樂園音樂節。（葉志明攝）

Anson Lo 與Edan 、Jeremy 現身澳門酒店水上樂園音樂節。（葉志明攝）

Anson Lo 與Edan 、Jeremy 現身澳門酒店水上樂園音樂節。（葉志明攝）

Anson Lo 今日（18日）與Edan 、Jeremy 現身澳門酒店水上樂園音樂節時，3子唱足一小時，最後仲拎起水槍周圍射，十分High。完騷後，Anson Lo 亦有就被嘲笑一事回應，他認為網絡上每個人都有言論自由。「大家喜好各有不同，我諗唔同嘅舞種，唔同國家會跳唔同舞種，都係互相尊重，任何評論都對自己有幫助，有用嘅評價都會好似平時咁一樣接受。」Anson Lo又謂未有因而感到不快，而自己已經出道5年，各式各樣嘅評價都見過唔少，所以冇太大感覺。而對於蘇豪、游學修於直播中承認拿捏不夠好，Anson Lo認為事件可告一段落。「我嘅感受唔係最緊要，而係我嘅fans對呢件事有咩感受，唔想大家因為呢件事而嘈交，最緊要都係互相尊重。（豪哥擔心你）我OKOK 呀。」