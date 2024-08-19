90年代混血女神美貌不復當年被網民嫌老　因情慾相簿事件淡出娛圈

現年45歲的混血名模Danielle（Danielle Graham），當年憑清秀的外表加上Fit爆身材，一出道便火速成為各大品牌的寵兒，與琦琦、馬詩慧等齊名，更獲封為「翻版關之琳」。最近Danielle再次活躍於社交平台，並在小紅書拍片分享烹飪影片，可惜被網民嫌老兼認錯做Mandy Lieu。

Danielle當年憑清秀的外表加上Fit爆身材，一出道便火速成為各大品牌的寵兒。（IG圖片）

Danielle再次活躍於社交平台。（IG圖片）

Danielle於2009年嫁大馬銀行才俊Patrick Khoo，婚後淡出娛樂圈，並誕下一子一女，可惜婚姻只維持7年，於2016年離婚收場，一對仔女由她獨力照顧。近期Danielle重新投入工作，經常在小紅書分享煮食影片及食譜，日前更教大家整「越南米紙蔬菜卷」，不過網民對煮食影片反應一般，反而對其外貌引起熱議。

近期Danielle重新投入工作，經常在小紅書分享煮食影片及食譜。（小紅書）

由於片段中下廚的手有紋身及沒有塗上指甲油，有網民質疑片段中並不是Danielle本人親自拍攝煮食片段。（小紅書）

上載影片分享下烹飪及食譜，近日她在小紅書教整「越南米紙蔬菜卷」，網民對菜色反應一般，反而討論起Danielle的外貌。有不少網民對只有45歲的Danielle外貌有彈冇讚，更嫌她老了很多，美貌不復當年，更質疑憑拍攝護膚廣告爆紅得她，是否沒有做好保養：「老成這樣了」、「玉蘭油阿姨」、「再美的美女老了都不好看」、「當年哪麽美，現在都走樣了！」。

有網民嫌Danielle老，美貌不復當年。（IG圖片）

有部分網民都為Danielle護航，指她身材保持的非常好，沒有醫美的痕跡。（IG圖片）

不過有部分網民都為Danielle護航，並指護膚廣告已經20年前，樣貌正常都會比當年老，更認為Danielle的身材保持的非常好，而現時的樣貌看起來很舒服，亦沒有醫美的痕跡，算是優雅地老去。另外，更有網民將Danielle認錯做另一混血模特兒Mandy Lieu及梁洛施。

Danielle初出道就憑護膚廣告而爆紅，更獲封為「翻版關之琳」。（網上圖片）

馬來西亞吉隆坡出生的Danielle是愛爾蘭、中國、馬來西亞混血兒，她在澳洲完成學業後，1998年被發掘到香港做模特兒。Danielle憑混血樣貌及五官深邃火速爆紅，其後更參與拍攝電影，跟謝霆鋒、馮德倫合作《異靈靈異2002》。不過其後於2002年捲入羅兆輝「情慾相簿」風波，又被拍到夜蒲煲煙攬仔，導致形象插水，淡出娛樂圈。

Danielle憑混血樣貌及五官深邃火速爆紅，其後更參與拍攝電影，跟謝霆鋒、馮德倫合作《異靈靈異2002》。（電影截圖）

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