草蜢巡迴演唱會佛山站 蔡一傑騷肌派福利 網民大讚有誠意

出道邁向40周年的香港殿堂級男團草蜢，上周末（17/8）在佛山國際體育文化演藝中心舉行「RE:GRASSHOPPER 草蜢演唱會2024佛山站」，全場爆滿。草蜢台上勁歌熱舞，觀眾就在台下跟住又唱又跳、玩人浪和大合唱，兩度encore，草蜢盡情演唱，蔡一傑（傑少）更解開衫鈕露出結實胸肌和腹肌，大派福利。

觀眾完騷後意猶未盡，繼續網上洗版大讚：「誠意滿滿的一場演唱會，加起來170多歲的三個人，足足唱了170多分鐘。」「接近三小時的演出有三分二都是跳唱，體力扛扛的全程沒有太多talking，而且銜接得相當緊湊，讓觀眾真的可以沉浸式體驗草蜢的魅力！」「超級港樂風的一晚！近60的三個老”baby”真的太牛了！」「本年度看過最正的一場演唱會！」有觀眾更表示連三歲小朋友都跟住跳《好戲在後頭》、跟住唱「hey hey我陣容強大」，在旁的叔叔阿姨讚歎草蜢魔力，異口同聲期待明年草蜢40周年演唱會。

演唱會準時開騷，音樂響起，全場觀眾都興奮尖叫，亮起手上燈棒，草蜢出場一口氣跳唱《好戲在後頭》、《華麗舞台》、《三分鐘放蹤》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》，全場氣氛高漲。草蜢滿頭大汗，蔡一智（阿智）說：「終於嚟到佛山開騷，多謝你哋一聽到草蜢要嚟開演唱會就即刻搶飛，真係抵錫。」傑少揚言將草蜢三個人的心都送給歌迷，蘇志威（蘇老闆）表示歌迷熱情反應令他熱到滿頭大汗。

然後一如草蜢演唱會「傳統」，他們一邊唱《黃昏都市人》和《舊唱片》，一邊與全場觀眾玩人浪，非常開心。今次演唱會首次加入《夜了》到歌單，全場大合唱。草蜢在台上向觀眾公布好消息，傑少說：「仲有幾個月，草蜢踏入40周年，希望申請到喺香港開演唱會，到時你哋會唔會嚟捧場？」全場觀眾大叫「會」。

完騷後草蜢接受訪問，傑少興奮地說：「感覺好正，當第一場騷咁做，唱得好爽，好投入，好盡興。」阿智笑言：「熱情到我連under（內褲）都濕晒！」蘇老闆說：「今日觀眾嘅反應為我哋打咗支強心針，其他場數更有信心，好抵讚，七點零五分坐齊人，準時開騷就可以唱多啲歌。」阿智說：「今次特別為咗佛山站唱《夜了》，之前巡唱咁多場都未唱過，嘩，頭先我見到台下觀眾同我哋大合唱。」傑少表示很多歌迷騷前留言點唱，他說：「之前我哋嚟做宣傳嘅時候，好多歌迷留言，草蜢好多經典歌，呢首我自己都好鍾意。」阿智笑說：「估唔到呢粒滄海遺珠畀歌迷摷到出嚟，依家成為大熱！」

阿智說：「今日觀眾嘅燈海好靚，好似香港睇黃昏日落景色，一片金黃色好靚，我唱《Framily》嘅時候睇到好warm，好感動！」傑少說：「今次好多歌迷來自不同地方，北京、上海、汕頭、廣州、南京等，好多謝大家嚟支持草蜢。」

提到佛山美食，阿智在外賣app狂點餐，笑言太多選擇感困惑，蘇老闆與友人大排檔品嚐地道小炒，大讚好鑊氣，而傑少為保持弗爆身材忍口。他們透露下月中將巡唱到美國，同時忙於籌備新碟和草蜢40周年演唱會，敬請歌迷期待三子為大家準備的一連串驚喜。