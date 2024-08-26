長樂曲劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《長樂曲》電視劇又名(長安銅雀鳴)，改編自同名小説。有馮靜凌、王寒、樸珍妮作為編劇，王威為執導，由丁禹兮、鄧恩熙、茅子俊 、肖燕、宋芳園領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。女主角由年輕演員鄧恩熙飾演，期待她首次擔任古裝劇女主角的表現！男女主角相差10年之齡，選角更完全符合小説中的人設。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《長樂曲》｜電視劇劇情大綱

顏府庶女顏幸（鄧恩熙 飾）自小跟隨刑部大獄督司學師，擁有一身破案本領，即使透過物證中的細微線索，也能找出答案，她考入了刑部成為一名書吏女官，憑藉對正義的堅持，決心為百姓伸張正義。太皇太后在張相的建議下，為沈渡和顏家賜婚，她的三姐逃婚，為了保護家人，顏幸迫不得已代三姐出嫁，與內衛府大閣領沈渡（丁禹兮 飾）締結婚姻，而沈渡和張相一向政見不合，沈渡當上大閣領，目的是為父親報仇，但意外地要和死對頭成親。在顏幸和沈渡結婚的當天，不幸發生了重大案件。儘管顏幸身穿喜服，仍毫不猶豫地趕赴現場進行勘查取證，面對屍體也絲毫不怕，使沈渡也沒有嫌棄和害怕的資格，顏幸堅持專注的態度一心追求真相，絕不退縮。京城中一波接一波的離奇案件接踵而來，顏幸和沈渡合作破獲多宗的懸案，這對新婚夫妻的默契與感情不斷升華，他們並肩作戰，查出背後的陰謀，守護襄安城的和平安寧。

《長樂曲》播出時間｜最新追劇日曆

《長樂曲》電視劇一共有40集，由芒果TV、湖南衞視雙平台播放，8月26日20:00開始播放，首更3集，SVIP每日搶先看一集。

《長樂曲》｜演員人物關係圖

长乐曲官微@Weibo

《長樂曲》｜演員

丁禹兮 飾 沈渡

內衛府大閣領，主管偵查、監視、刺殺，是長安有名的白閻王，令人聞風喪膽

长乐曲官微@Weibo

鄧恩熙 飾 顏幸

刑部九品書令史，心思細密，擅於驗屍找出蛛絲馬跡，屢破大案