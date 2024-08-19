柳舟記｜橫掃熱度榜冠軍　古裝女神王楚然夥張晚意先婚後愛勁圈粉

改編小說《嬌藏》、由張晚意和王楚然主演的古裝愛情陸劇《柳舟記》開播以來大受關注，更達成多個播放平台實時熱度首位，成為本月最備受看好的陸劇之一。劇集每晚六時在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

古裝愛情陸劇《柳舟記》開播以來大受關注，更達成多個播放平台實時熱度首位。

《柳舟記》講述了仰山第一寨主柳眠棠（王楚然飾）帶領仰山眾人懲惡揚善，卻在一次打鬥中身受重傷，後被淮陽王崔行舟（張晚意飾）所救。柳眠棠醒來失憶，將崔行舟誤認為夫君崔九，兩人一同開創瓷器品牌，裡應外合守護邊關；隨著二人感情漸入佳境，崔行舟的真實身份卻被曝光，兩人感情再次面臨考驗，歷經坦承、艱難時局，夫妻倆幫助皇孫子瑜清除叛黨，最終過上甜蜜日子。

「古裝女神」王楚然

陸劇小生張晚意主演爆款劇集《長相思》後圈粉無數，今次首度夥拍素有「古裝女神」之稱的王楚然，讓不少劇迷早在開播前便高度期待這對顏值演技雙在線的組合；《柳舟記》首播後更揮低一眾同期新劇，接連奪得熱度榜冠軍！除了王楚然完美演繹失憶後「傻白甜」的人設，為劇情生色不少外，近日張晚意也在訪問談到該劇的一大看點：「這部劇的獨特性，就是男女主角都有雙重身份；這也可能是我參與第一部劇後，經過八年再演喜劇，我很喜歡。」

陸劇小生張晚意主演爆款劇集《長相思》後圈粉無數

《柳舟記》導演劉國楠為業界翹楚，過去不但多次合作張藝謀，更曾執導奇洛李維斯主演的短片，所以《柳舟記》在布景、服裝和演員造型上均達到了極高水平。除了兩位主演，該劇亦集結了劉令姿、袁雨萱、黃燦燦和曹曦月等高顏值人氣小花，夠晒吸睛！