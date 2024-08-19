《公開試當真》男主角滕毅康因於DONKI盜竊被捕　今上庭判罰3千元

YouTube頻道「試當真」首部電影《公開試當真》上月上畫，紀錄了許賢陪伴DSE考生滕毅康考公開試前中後期的經過，不過身為主角的阿康，自5月在社交平台宣傳過電影後，卻缺席首映禮、分享會等所有宣傳活動，IG此後亦未見更新，觀眾覺得非常古怪，多次問：「阿康俾試當真雪咗？」、「阿康去咗邊？」

阿康因「試當真」校花校草選舉入行。（IG圖片）

許賢（左）陪阿康去考公開試，並解開自己積壓多年的心結。（IG圖片）

有人猜測阿康是否不勝成名壓力，而許賢被問起此事時，曾向傳媒回應：「阿康係好想嚟（謝票）嘅，我哋都好想阿康嚟嘅，不過佢因為一啲私人嘅Issue，呢排嚟唔到。我哋同佢關係係好好嘅，即係我之前陪佢考試啦，然後我哋都會陪住佢嘅，只不過呢，佢可能遲啲先可以見大家，去同大家講咁樣。」

阿康是《公開試當真》男主角，卻缺席所有宣傳活動，相當奇怪。

而阿康「潛水」原因今日揭曉，原來他5月在日系百貨店DON DON DONKI位於淘大商場的分店偷取逾600元貨品，今日（19日）在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，案情指，18歲報稱是學生的被告，於超市偷竊總值689.2港元的貨品，主要以食品類為主，亦有一兩件護膚產品，最終裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。

阿康在《試當真》獲得不少演出機會，卻突然消失。（YouTube截圖）

案情提及，事發時一名收銀員發現被告沒付款就攜着一個DONKI的黃色環保袋及一個黑色環保袋離開，觸發防盜警報。警員到場拘捕被告，他在警誡下承認是出於貪心才偷取貨品。

案件編號：KTCC1238/2024