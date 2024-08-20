77歲蕭芳芳與圈中好友重溫昔日作品　打扮潮味十足狀態極佳

現年77歲的影后蕭芳芳已淡出幕前多年，並轉戰教育界，除了獲得兒童心理學碩士學位之外，更創立了「護苗基金」。近年蕭芳芳已甚少公開露面，但日前她就與許鞍華、楊凡、劉天蘭、李樂詩等重聚，一起重溫1980年電影《撞到正》。近日《撞到正》在香港電影資料館放映，該片是許鞍華的第二部作品，女主角蕭芳芳在戲中的演出極具喜感，大獲好評。

今年6月，蕭芳芳現身立法會就政府去年6月推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出六大建議作為推動防止18歲以下人士免於遭受性侵犯。（梁碧玲攝）

蕭芳芳現身立法會就政府去年6月推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出六大建議作為推動防止18歲以下人士免於遭受性侵犯。（梁碧玲攝）

《撞到正》是許鞍華早期靈異喜劇小品，蕭芳芳（右一）是女主角。（網上圖片）

近日《撞到正》在香港電影資料館放映，蕭芳芳與許鞍華、楊凡、劉天蘭、李樂詩等重聚，一起重溫。（Facebook@汪曼玲）

合照。（Facebook@汪曼玲）

資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出與合照，並寫道：「今日非常高興，可以在電影資料館重看80年拍攝的《撞到正》。原來是楊凡在書展看到《撞到正》電影介紹，告訴了芳芳，她說她想重看拍於44年前的電影。於是在楊凡的穿針引線下，芳芳、許鞍華、劉天蘭、李樂詩，還有化妝的蓮姐都出現，難得聚首一堂。芳芳事後分享，非常客氣的說，睇番幾十年前的戲，想起當年，心情觸動，令她有想喊的感覺。#見到芳芳姐好開心。#芳芳永遠都系我的偶像！」

開心合照。（Facebook@汪曼玲）

由喬宏紀蕭芳芳主演的《女人四十》，當年獲得多個電影大獎，亦為蕭芳芳帶來多個影后殊榮。（電影截圖）

蕭芳芳2009年獲得第28屆香港電影金像獎頒獎典禮終身成就獎。（視覺中國）

蕭芳芳曾經說過，到她80歲滿臉皺紋時，會考慮復出，因為她覺得這樣很美。（視覺中國）

相中所見，蕭芳芳身穿墨綠色長袖衫襯牛仔褲，再配搭紅綠撞色披肩，一身打扮潮味十足，盡顯時尚觸覺！化上淡妝的蕭芳芳一頭銀髮，雖然已年近80，但仍精神奕奕，氣質出眾，狀態極佳！而難得與一班好友重聚的蕭芳芳亦心情大靚，同大家開心合照！

一身打扮潮味十足！（Facebook@汪曼玲）

狀態極佳！（Facebook@汪曼玲）

蕭芳芳。（視覺中國）

蕭芳芳於2002年獲公開大學頒授榮譽文學博士學位。（視覺中國）

蕭芳芳前年喪夫，她在丈夫的追思會上難忍傷痛，致辭時落淚。（資料圖片/梁碧玲攝）

今年2月，劉千石、馮素波、薛家燕、王愛明、蕭芳芳、白雪仙、汪明荃、羅家英、陳善之等到白雪仙家中拜年。（IG@wang_liza）

阿姐大年初二去白雪仙家中團拜，撞到久未露面的蕭芳芳！（IG@wang_liza）