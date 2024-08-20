77歲蕭芳芳與圈中好友重溫昔日作品 打扮潮味十足狀態極佳
撰文：董欣琪
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現年77歲的影后蕭芳芳已淡出幕前多年，並轉戰教育界，除了獲得兒童心理學碩士學位之外，更創立了「護苗基金」。近年蕭芳芳已甚少公開露面，但日前她就與許鞍華、楊凡、劉天蘭、李樂詩等重聚，一起重溫1980年電影《撞到正》。近日《撞到正》在香港電影資料館放映，該片是許鞍華的第二部作品，女主角蕭芳芳在戲中的演出極具喜感，大獲好評。
資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出與合照，並寫道：「今日非常高興，可以在電影資料館重看80年拍攝的《撞到正》。原來是楊凡在書展看到《撞到正》電影介紹，告訴了芳芳，她說她想重看拍於44年前的電影。於是在楊凡的穿針引線下，芳芳、許鞍華、劉天蘭、李樂詩，還有化妝的蓮姐都出現，難得聚首一堂。芳芳事後分享，非常客氣的說，睇番幾十年前的戲，想起當年，心情觸動，令她有想喊的感覺。#見到芳芳姐好開心。#芳芳永遠都系我的偶像！」
相中所見，蕭芳芳身穿墨綠色長袖衫襯牛仔褲，再配搭紅綠撞色披肩，一身打扮潮味十足，盡顯時尚觸覺！化上淡妝的蕭芳芳一頭銀髮，雖然已年近80，但仍精神奕奕，氣質出眾，狀態極佳！而難得與一班好友重聚的蕭芳芳亦心情大靚，同大家開心合照！