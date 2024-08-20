七師傅分享猛鬼片段水杯竟自行郁動　大量避鬼方法最緊要念呢個咒

人氣風水師七仙羽2020年ViuTV靈異真人騷《鬼同妳上位》極速上位，近日農曆七月鬼節，鬼門關開的日子，七師傅出Post分享客戶靈異個案，並提醒大家多個驅鬼方法。

七師傅宣布短期出家。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅指大批客人「撞邪」，並分享猛鬼片段，片中見杯子突然移動，雜物倒塌。七師傅發文稱：「這個鬼節，日日忙到天亮，一個個客人瀨野來佛堂求救。有客戶被鬼壓、有朋友家人出事、有客人在外地出事、有客人鬼上身、有被鬼跟....大半夜的，我在佛堂處理一件又一件驅邪法事，天亮剛收工回家 。這個視頻內，好明顯有猛鬼，而且靈力魔力非常强的猛鬼，能夠令到物件移動的鬼，肯定是猛鬼而且不止一、二隻。客戶E生急call 話見到鬼，而且物件、水杯自己動，好驚。我叫E生拍攝個視頻給我看看。客人裝了攝影機偷拍，見到視頻內的水杯自己移動。他的問題，要來佛堂驅邪丶並教他日夜必須穿符衣丶家中周圍貼結界咒封閉鬼、維度空間調頻、燒衣」。

七師傅遠赴尼泊爾出家。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅文中教路，「被鬼搞」有以下徵狀：「被鬼或邪術侵，一般先攻擊你肌肉筋腱，包括各類痛症、發炎、各類瘡、經常傷風感冒症狀、頭暈無力、無精氣神、讓人突然睡著、好似發夢、迷迷糊糊、記憶差、陽氣不足冇力」。

七師傅分享猛鬼片段。（IG圖片）

七師傅分享猛鬼片段。（IG圖片）

雜物突然倒塌。（IG圖片）

七師傅稱，避鬼有以下方法，「多唸心經或六字大明咒，嗡嘛呢叭咩吽、多吃柑橘類食物、菠菜、西蘭花、南瓜、飲薰衣草茶、吃維他命C、做運動、曬太陽、想的事情正面(鬼是負面的，只要你想的事情非常正面開朗，鬼的負能量就發揮不出力量、所有衣服 放些海鹽一起清洗、或滾水煮，破壞該物件令鬼魂走、多拿著鏡照向鬼（圓鏡，凹圓鏡都可以，凹的效果更強），鬼力會減弱丶睡覺時身上放銅片、穿符衣、保持空氣流通，因為鬼及邪術喜歡密閉空間，不喜歡空氣流通丶鬼喜歡接近身體差、心態負面(想不通、妒忌、仇恨、報復、憎惡、怨恨的人)、鬼喜歡附在完整的衣服上，如衣服，袋有破洞，鬼就不喜歡附、討厭薰衣草及鼠尾草味，多用薰衣草鼠尾草。如有曱甴走入屋，多為邪術鬼魂的載體，不能讓其入屋，馬上捉住扔出室外，並唸經六字大明咒。」

七師傅分享避鬼方法。（IG圖片）