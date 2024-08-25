專訪｜白彪經歷婚姻危機深明溝通重要性　自爆鐵漢回家變「死狗」

現年76歲的資深演員白彪，縱橫影視圈超過半世紀，是第一代電視版《射雕英雄傳》「郭靖」，近年他拋開觀眾對他的「忠厚」形象，演活《愛·回家之開心速遞》的古惑富豪「雷公」，以及《香港愛情故事》的典型大男人「陳漢聲」，再攀事業高峰。

在事業上，白彪走過不少高山低谷；而感情上，他與太太的婚姻也曾經歷起伏，兩人結婚至今超過50載，中間原來曾出現婚姻危機，甚至連離婚文件都簽埋。白彪在《01娛樂》的專訪中，透露起因原來只是因為一句說話......



場地：中環迷你酒店

白彪透露與太太是在派對上認識。（陳釗攝）

太太是初戀情人 一見鍾情

當談起太太時，眼前的這位郭大俠，不禁流露出柔情的一面，回想二人的相識過程，白彪興奮得來又帶點怕醜，非常可愛。白彪表示太太是他的初戀情人，當時很流行開派對跳舞唱歌，就在一次派對中認識了對方便一見鍾情。太太當時有何吸引你的地方？白彪直言：「咪就係緣分囉，一見到就知呢個唔使講，就係我老婆了。」

白彪說太太是他的初戀情人。（受訪者提供）

一句說話險釀離婚：簽埋字了

二人1972年結婚，育有兩女一子，為了小朋友的學業，和有更佳的生活環境，90年代初舉家移民加拿大，白彪寧願自己做「空中飛人」，在香港拍劇，一放假就飛回加拿大，但就在這個時候，兩公婆因常分隔異地溝通不夠而出現問題，甚至令婚姻亮起紅燈，他表示：「兩公婆拗撬一定有，大家都係道氣落唔到。我最記得有次鬧交，我突然很谷氣，拎起個花樽掟落道牆度，道牆即刻凹咗；我仲記得最慘講咗句『妳識乜嘢吖？』、『收聲啦，妳識乜嘢吖？』女人最緊要就係呢句，佢話『我同你咁耐，你話我識乜嘢？』」

因為這句說話，太太嬲到提出「不如分開啦」，白彪直言當時雙方甚至連離婚文件都辦妥了：「簽埋字了」，幸最後大家經過分開一段時間後好好溝通，成功挽救婚姻，「大家冷靜落嚟後，佢話我哋都是唔好離婚了，咁佢提出離婚，佢話唔好離婚，咁我咪OK囉。（咁嗰張離婚紙最後怎樣處理了？）撕咗佢囉。」

白彪90年代初舉家移民加拿大。（受訪者提供）

白彪與太太的婚姻曾亮起紅燈，就連離婚文件都簽了，幸好大家冷靜下來後，好好溝通解決了問題。（陳釗攝）

溝通挽救婚姻 鐵漢回家變「死狗」

這次婚姻危機令白彪明白夫妻間溝通很重要，與太太攜手走過逾半世紀，白彪現時的心態是：「原來人生就係，大家搞掂咪算數囉；大家開心咪算數囉，你開心我開心，啲仔女又過得好，孫又ok。」白彪感謝太太這些年把屋企和子女打理好，照顧好，讓他專心工作，成為他的最強後盾。

笑問白彪在太太面前是鐵漢，還是都有柔情一面？他笑言：「鐵漢都有柔情一面嘅，喺屋企都唔係點鐵漢㗎啦，屋企就變咗『死狗』，哈哈。依家屋企嘅嘢大多數都係由太太話事。（聽晒老婆話？）依家無乜所謂囉，仲爭乜嘢啫，『死狗』囉。」雖然聽起來好像很好笑，但言語間感受到之前經歷婚姻危機，令白彪懂得夫妻間要懂得遷就。

白彪笑稱現時屋企的事情主要由太太作主，他回到家只是一隻「死狗」。（陳釗攝）

白彪說現在見到孫仔孫女就很開心。（受訪者提供）

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