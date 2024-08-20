193指撞倒人後徹夜失眠反思　貼自己角度車Cam：最怕被屈不顧而去

ERROR成員郭嘉駿（193），前日（18日）駕駛其法拉利倒車時撞跌途人，車Cam片瘋傳，雖然193都有即時下車了解被撞的婆婆情況，不過仍有不少對其駕駛技術的批評，而未知是否要避風頭，他原定於明日出席品牌活動，大會也臨時宣布取消。193昨晚（19日）已在社交平台交代詳情，他指：「我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院，婆婆話冇事唔需要於是我便上車離開，事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進，以後開車會再加倍小心注意路上情況及安全。」

193近日遇上交通意外，幸好被他撞倒的婦人並無大礙，無人命傷亡。（IG@deniskwok）

郭嘉駿（193）昨晚（19日）在ig限時動態交代事件。

女事主被撞到倒地。（網上影片截圖）

193落車向她了解事件。（網上片段）

而今日（20日）下午他再在社交平台分享感受，他以自己角度的車Cam片做背景，提到自己昨晚很遲收工，亦失眠及一直反思自己行為，「可能因為第一次揸車碰撞到路人，當時自己都好亂好心慌，唔識應該點應對處理，但我完全明白我駕駛係有唔正確嘅地方，以後一定會非常非常小心，遵守交通規則同埋留意路面所有情況。」

193指事發後有了解被撞途人傷勢，亦承諾日後注意安全。（IG@deniskwok193）

193今日再詳盡剖白感受，指自己失眠。（IG@deniskwok193）

193又講到，自己非常害怕見到有報道指他不顧而去：「而我最怕係見到網上不實嘅報道話我不顧而去，例如將啲片Cut頭cut尾，令痛錫我嘅人見到呢啲不實嘅資料會唔開心甚至同人鬧交，所以我尋晚收工即刻Backup返個車cam，想畀大家知我一停車就馬上衝落去慰問婆婆（或者其實應該形容佢為姨姨）問佢需唔需要報警或去醫院，最後希望姨姨佢一切安好，事件已交由律師及警方處理，所以我暫時不能夠回應太多，感謝各位關心。」