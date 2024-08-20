泰民@SHINee首次來港舉行個人演唱會　預告與粉絲「舞」足全晚

韓國男團SHINee的忙內泰民將於10月5日（星期六），在亞洲國際博覽館舉行《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》，首次來香港舉行個人演唱會的泰民，屆時將會帶來經典的歌舞演出，勢必引爆現場氣氛！

泰民將於10月5日（星期六），在亞洲國際博覽館舉行《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》。（大會提供）

演唱會海報。（大會提供）

向來以出色的歌舞、極具個人風格舞台見稱的泰民，除了在SHINee中擔任主舞的角色外，他亦非常專注創作出與「SHINee泰民」不同的個人舞台，好像是《Move》、《Want》、《Danger》、《Advice》、《Guilty》等大熱歌曲，每首歌的標誌性編舞都為人所津津樂道。泰民的個人作品也盡顯了他性感魅惑的一面，與SHINee中可愛的模樣完全相反，此次演唱會將會展現許多泰民歷年的佳作，各位TAEMate（粉絲暱稱）絕對不可錯過！

首次來香港舉行個人演唱會的泰民，屆時將會帶來經典的歌舞演出。（大會提供）

繼早前與SHINee 三位成員於韓國完成了《SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION : SHINee’S BACK]》後，韓國電視台Mnet宣布泰民將成為綜藝節目《Road To Kingdom : ACE OF ACE》的主持人，消息一出，作為「男團榜樣」的泰民獲得網民一致好評。

粉絲福利分配詳情。（大會提供）

多棲發展的泰民亦努力去到不同地方與粉絲見面，除了展開首次世界巡迴演唱會《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze]》外，亦在不同的商演中現身！此外，泰民在8月19日推出迷你五輯《ETERNAL》，除了是出道10周年，也是泰民加入新經紀公司後發表的首張專輯，很是令人期待！