前主播繆美詩極凍齡風采依然　大女奪獎學金獲邀讀皇家芭蕾舞學校

前亞視新聞主播繆美詩（Rachel）於2004年離開主播枱後轉戰公關界，其後在2010年婚後育有大女Charley和細女Lois，直至2022年舉家回流加拿大溫哥華生活。今年正式踏入5字頭的繆美詩日前與好友李婉華相聚，即使淡出幕前多年，依然有女主播的風采。

繆美詩曾於有線電視及無綫電視英文台實習。（YouTube片段截圖）

1997年加入亞視新聞擔任高級記者兼新聞主播。後來於2004年在香港中文大學工商管理碩士畢業，向亞洲電視辭職。（YouTube片段截圖）

李婉華日前在IG分享了與繆美詩的合照，並留言寫道：「大家各有各忙，終於有時間和謬美詩聚一聚！她從前是資深記者，現在成為家長效能訓練導師！有很多迷失的家長，都找她重拾正軌！我們在享受僅餘的溫哥華夏天！」相中所見，今年正式踏入5字頭的繆美詩外貌未有太大的轉變，除了極凍齡之外，依然保持昔日的女主播風采。自回流加拿大後，繆美詩在美國取得家長效能訓練（P.E.T.）認證導師資格，經常在節目上教授家長技巧以及分享教小朋友心得。

繆美詩外貌未有太大的轉變，除了極凍齡之外，依然保持昔日的女主播風采。（IG圖片）

曾自言是極度放養媽媽的繆美詩，日前在Facebook分享了大女的照片，並發文表示：「人生就是充滿交叉點，識得為自己作出選擇，是成功的第一步，家長對孩子越多信任、尊重、支持，孩子越會學識為自己選擇，我家自兩年前回流加拿大，大女兒即積極籌劃自己的跳舞路途，說到尾，就是離開溫哥華，去她心目中更專業更具規模更有聲望的芭蕾舞學校升學，認識我的朋友都知道，我為此曾經忐忑到不得了，畢竟孩子到今天還未夠13歲，結果，今年夏天，她收到，人生第一份獎學金邀請入讀Royal Winnipeg Ballet，如何抉擇呢？」

繆美詩在Facebook分享了女兒得照片，並表示女兒獲得人生第一份獎學金，並獲邀入讀Royal Winnipeg Ballet。（繆美詩Facebook）

繆美詩女兒在芭蕾舞方面極有天份。（繆美詩Facebook）

繆美詩不諱言女兒當然很興奮，也有點躊躇，不過她只是替她高興，亦替她感到困難，不過作為媽媽積極不干預地說：「『我相信只有你能夠為自己作最好的決定，無論你如何決定，媽咪都會支持並祝福你！』大家有討論利弊，但即使女兒多次問我，換着是我的話我會如何選擇，我仍堅拒表態。女兒需要的，不是我的意見，而是時間和空間，讓自己權衡利弊，聽清楚自己的心意。一星期過去，她還在思考，直至我們Roadtrip抵達Banff的一個晚上，晚飯時候，女兒突然宣佈自己的決定，並解釋得有文有理。妹妹馬上熊抱家姐，歡迎家姐選擇多留溫哥華最少一年，這個決定，誰能說對錯呢？誰能說怎樣才是最好？就只有孩子自己反覆思考，不被催促、不被質疑、不被游說下，才能拍心口作下自己認為是最合適的決定！更重要的是，自己選擇的路，就更會勇往直前向下一個目標奮鬥！升學、交友、喜好習慣，盡是大大小小的抉擇。相信孩子，讓他們成就自己，他們會更有力量面對每一個交叉點！」

繆美詩樣貌跟擔任主播時分別不大，風采依然。（繆美詩Facebook）

繆美詩Keep得好好！（繆美詩Facebook）

提到與女兒的相處，繆美詩稱加拿大教育是「自生自滅」的理念：「任何人都要自己把握機會，你想參加朗誦比賽，就要自己舉手，沒有老師會加班訓練你。家長跟孩子關係猶如陰陽，你越放手，小朋友越積極，如果父母甚麼都管子女，只會變成『皇帝唔急，太監急』」 她還說：「生完大女後，令我明白要令小孩開心，首先自己要開心，成為一個快樂嘅媽咪，媽咪係屋企嘅靈魂，我哋要有自我價值同成功感。」