前TVB主持近照曝光湊仔行動物園變慈父　年輕捲黑幫槍擊案極惹火

現年42歲的MC JIN（歐陽靖）早年在香港樂壇出道，之後曾主持多個《兄弟幫》及《勁歌金曲》等無綫（TVB）節目，後再轉戰內地參加饒舌選秀節目《中國有嘻哈》打開知名度，2021年參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》和《大灣仔的夜》，人氣再度急升。可是完成節目拍攝後，MC JIN急流急流勇退，回到美國陪伴家人近一年。去年他再推出歌曲《Nobody》，邀得周星馳合作；並再度加盟《中國說唱巔峰對決2023》吸金，人氣依然不減。

MC Jin。（梁碧玲攝）

MC Jin同李佳隆、瘦子一team。（微博@歐陽靖MCJin）

MC JIN近年生活重心轉往家庭，由型爆Rapper搖身一變為廿四孝好爸爸。早前他接受薛家燕訪問時幸福分享家庭生活，指在美國會教兒子講廣東話，近兩年放暑假又會帶仔仔到上海主題樂園耍樂。近日有人在廣州長隆野生動物園偶遇MC Jin，相中可見，MC JIN在雨中溫馨湊仔喂長頸鹿，幫個仔擔遮，盡顯慈父一面。

MC JIN現是廿四孝爸爸及老公。（IG@iammcjin）

MC JIN被認出後親切與網民合照，又分樹葉給其他小朋友喂長頸鹿，並當場教仔仔要禮讓，網民發文指：「我鼓起勇氣問：是歐陽靖嗎？他點頭說是，下一秒超nice的分手上樹枝給我家妹妹喂長頸鹿。還很有禮貌教他兒子等細佬先喂。最後我勇敢問：可以跟你合照嗎？他笑笑點頭，超級隨和跟我一起拍照。」

MC JIN極愛家人。（IG@iammcjin）

MC JIN年輕時相當惹火，當年拉丁美裔歌手Rapper Lil Pump新歌歌詞涉及辱華，MC JIN即用一分鐘自創Rap歌反擊Lil Pump，令對方立馬笠水道歉。此外，曾因爆紅而年少氣盛的MC JIN，2003年與一位跟黑幫勢力有關的Rapper在酒吧發生衝突，其Rapper好友為他擋子彈受傷，此事當年被記錄於《紐約時報》中。

MC JIN帶仔仔喂長頸鹿。（小紅書）

親切同網民合照。（小紅書）

好溫馨。（小紅書）

又當場教仔。（小紅書）

網民發文。（小紅書）

MC JIN現專心照顧家庭。（IG@iammcjin）