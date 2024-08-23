幸福索爆人妻女星　逆齡顏值如少女　被老公寵上天保養秘密

香港娛樂圈一向美女如雲，各種女神應有盡有！逆齡美魔女、氣質女神、長腿天后等等，當中還有生過4位小朋友依然零走樣的星級媽媽，一起來盤點一下圈中幸福人妻女神！會不會有你的心水人選呢？眾女星婚後魅力不減反增，滿滿幸福感令人羨慕，「被老公寵上天」原來靠一法寶，女生們快來抄作業！



萬綺雯

萬綺雯與陳十三結婚超過20年，仍如初戀般甜蜜，不時在社交上放閃。

53歲的萬綺雯（蚊蚊）獲網民激讚「仙氣十足」！與陳十三閃婚至今超過20年，面上不時展露甜美笑容，連女生也會被她迷倒。久未露面螢幕的她於社交平台上以一身古裝造型現身，驚艷不少網民。蚊蚊的纖幼身型固然吸晴，但最矚目一定是她那自帶女神光的無瑕美肌。日前她於網上訪問中大方公開個人護膚心得，坦言歲月不饒人，要保持身型體態還有肌膚狀態，一定要由細胞逆齡，服用NMN是她認為最有效的逆齡保健品，而她選擇WholeLove MED全逆齡，至今已服用3年有多，成為品牌的忠實粉絲。

蚊蚊訪問分享，要保持身型體態還有肌膚狀態，一定要由細胞逆齡，服用NMN是她認為最有效的逆齡保健品，而她選擇WholeLove MED NMN，至今已服用3年有多，成為品牌的忠實粉絲。

王君馨

愛情事業兩得意的王君馨（Grace）與丈夫結婚7年間幸福滿滿，身為大忙人，她自有一套養顏秘笈。要養出逆齡少女肌，她認為內在保養同樣重要。近日她在IG大方分享保養秘密，原來她都有服用NMN的習慣，幫她逆齡及激活免疫，難怪她時刻充滿活力！

陳凱琳

幸福人妻陳凱琳（Grace）雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但肌膚卻完全不見歲月痕跡，即使素顏與上妝差異亦不大，零毛孔嫩滑美肌叫人讚嘆。原來逆齡全靠NMN保持由內到外，Grace影片所分享選擇NMN會留意純度、含量與功效。零毛孔膚況的她表示不怕鏡頭Zoom近，大方分享因服用了WholeLove MED 全逆齡NMN。

陳凱琳雖然已是三子之母，但肌膚卻完全不見歲月痕跡，難怪被封「最索靚媽」。

張新悅

已是四女之母張新悅（(Nicola）保養相當得宜，身材樣貌零走樣，明媚笑容及迷人身材則惹來大批網民留言驚嘆「唔識老」！真逆齡美魔女當之無愧。由藝人到星級媽媽再到時尚界寵兒的她，不時更新社交平台與網民分享生活點滴。近日Nicola在IG透露服用WholeLove MED NMN後，逆齡效果充滿驚喜，相當有說服力。

主打逆齡抗衰老的NMN近年備受熱捧，全因逆齡成效十分理想。女生於揀選NMN時，不妨留意產品的純度與含量，首選備受國際認可的品牌。

全港NMN銷售No.1¹ 高含量、高純度、高效吸收、高效配方

全港銷售No.11的WholeLove MED全逆齡NMN，深受一眾名人與港人愛戴推薦。產品由日本GMP醫藥級廠房生產，純度高於99.99%、含量高達32,000+ mg，配方參考哈佛大學抗衰老研究權威教授Dr. David Sinclair建議，加入白藜蘆醇，進一步啟動NAD+，高效激活細胞，使抗衰老效用加乘。

WholeLove MED全逆齡白金版配方中的專利NADH穩定性高，有效為人體補充NAD+之餘，同時直接為細胞提供能量，配合腸溶膠囊，直達腸道，快速到達腦細胞，吸收率提升超過10倍²，達至最佳吸收效果，全方位逆齡。功效包括美肌、強腦及抗病，持續使用，肌膚變得緊緻白滑有彈性，皺紋減少，改善脫髮問題，亦能改善記憶力、視力、聽力及睡眠質素，強化心血管健康、提升免疫力，強身健體。產品獲香港醫護學會認可³，30日顯著見效，90%身體機能全面提升⁴，另有多家第三方認證，通過GMO Free（非基因改造）和GMP SGS第三方測試無激素和無幅射報告，安全可靠，自然食得更放心。

難怪一眾幸福人妻女神一試愛上，即使生活忙碌仍然容光煥發，時刻保持最佳狀態！

WholeLove MED NMN全逆齡白金版

萬寧網址：https://bit.ly/3yG132D

¹ 歐睿國際按2023年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide，NMN）為功能性成分，於產品包裝、成分表和名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2024 年1月完成調研。

² Pharmacology & Toxicology 2002, 90, 220–225.

³ 香港醫護學會「WholeLove MED全逆齡白金版產品試用滿意度調查」合共邀請了110位從事醫護工作人士參加，2月2023.

⁴ 產品效果因人而異，如有任何疑問，請向相關人員查詢。

（資料與相片由客戶提供）